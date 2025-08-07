スクウェア・エニックスは8月7日、位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）にて、次回リアルイベント「ドラゴンクエスト ウォーキング vol.5 東北」の開催に関する動画を公開した。

次回の開催地は宮城県の仙台市にある「七北田公園／ユアテックスタジアム仙台」に決定。11月1日～2日にかけて開催され、前回までのイベントと同様に有料のチケットを購入しておく必要がある。チケットの詳細は8月下旬に告知するとのこと。

・イベント公式ページ

https://www.dragonquest.jp/walk/dqwalking/202511_tohoku/

また、併催イベントとして「ドラゴンクエストウォーク秋祭り」を、仙台駅前の商店街エリアで10月31日～11月3日にかけて実施することが決定。「市を挙げて全力で準備をしております！」と仙台市長・郡 和子さんも動画に出演し、意気込みを語っていた。

リアルイベント「ドラゴンクエスト ウォーキング」は今回で第5回目の開催となり、ノウハウを蓄積してきた経緯がある。直近の第4回目は、北海道の「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催され、大盛り上がりとなった。

タレントの狩野英孝さんらが出演する公式のレポート動画が先日公開されたので、雰囲気をつかむために見てみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストウォーク

ジャンル：位置情報RPG

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2019年9月12日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

＜制作スタッフ＞

ゼネラルディレクター：堀井雄二氏

キャラクターデザイン：鳥山明氏

音楽：すぎやまこういち氏

開発：コロプラ

企画・制作：スクウェア・エニックス

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO