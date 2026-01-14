スクウェア・エニックスが運営する位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）の最新動画が1月14日に公開された。内容を抜粋してお届けしよう。なお、本アップデート内容は1月15日15時より反映される。

【まとめ】 ・イベント「燃ゆる雪国～刀匠と雪月花～」開催

・雪国を救うウォークオリジナルストーリー

・「ようがんトーチ」を討伐して気温を下げ、雪像づくりを進める

・復刻メガモン「シャドーサタン」「デュラン」「異界の捕食者」が登場

・新たな馬車仲間に「サマルトリアの王女」追加

・新★5武器は「ヘパイトスの烈槌」（斧）

・「全体キラポン」or「いきなりピオリム」付与

・自身とじぶんに「必中効果」付与

・攻撃スキルはギラ＋ジバリアの全体体技、味方にスキルダメージUP効果も付与

・1月16日より「おたのしみジェムくじ」開催

・1月18日より「錬金百式エレメント編」が開催。怒りのタトゥーが対象

・1月22日より新強敵「じごくのヌエ」登場

正月ガチャに続く2026年第2弾ということで、多くのプレイヤーが注目していた今回のスマートウォーク。次回のストーリーはオリジナルイベントということで、箸休めとなる感じになりそうだ。

新武器「ヘパイトスの烈槌」は攻撃用というよりバフ武器という面が強い。とくにいきなりスキルで「全体キラポン」or「いきなりピオリム」を選べたり、自身とじぶんに「必中」を付与したりできる効果は、既存のバフ武器をぎゅっと圧縮したような「お役立ち感」を受ける。

発表を受けたユーザーからは「最高の補助武器キター！」「最近の斧押しがすごい」「セティア難民救済ありがてぇ」「これ実装されたら予想以上に評価上がりそう」「これはジェム案件……もう石ないよぉ」「月斧とセットで使うと面白い使い方できそう」など、購入意欲マシマシの声が寄せられている。

現在開催中の「DQI&II ReWALK」イベントもいよいよ終了。新たな冒険に旅立つときが来るので、イベント報酬の取り逃しがないよう注意したい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストウォーク

ジャンル：位置情報RPG

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2019年9月12日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

＜制作スタッフ＞

ゼネラルディレクター：堀井雄二氏

キャラクターデザイン：鳥山明氏

音楽：すぎやまこういち氏

開発：コロプラ

企画・制作：スクウェア・エニックス

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション