「ドラクエウォーク」酷暑に陥った雪国を救うイベント告知 新武器「ヘパイトスの烈槌」はバフ盛り盛りで欲しい人が多いと話題に
スクウェア・エニックスが運営する位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）の最新動画が1月14日に公開された。内容を抜粋してお届けしよう。なお、本アップデート内容は1月15日15時より反映される。
【まとめ】
・イベント「燃ゆる雪国～刀匠と雪月花～」開催
・雪国を救うウォークオリジナルストーリー
・「ようがんトーチ」を討伐して気温を下げ、雪像づくりを進める
・復刻メガモン「シャドーサタン」「デュラン」「異界の捕食者」が登場
・新たな馬車仲間に「サマルトリアの王女」追加
・新★5武器は「ヘパイトスの烈槌」（斧）
・「全体キラポン」or「いきなりピオリム」付与
・自身とじぶんに「必中効果」付与
・攻撃スキルはギラ＋ジバリアの全体体技、味方にスキルダメージUP効果も付与
・1月16日より「おたのしみジェムくじ」開催
・1月18日より「錬金百式エレメント編」が開催。怒りのタトゥーが対象
・1月22日より新強敵「じごくのヌエ」登場
正月ガチャに続く2026年第2弾ということで、多くのプレイヤーが注目していた今回のスマートウォーク。次回のストーリーはオリジナルイベントということで、箸休めとなる感じになりそうだ。
新武器「ヘパイトスの烈槌」は攻撃用というよりバフ武器という面が強い。とくにいきなりスキルで「全体キラポン」or「いきなりピオリム」を選べたり、自身とじぶんに「必中」を付与したりできる効果は、既存のバフ武器をぎゅっと圧縮したような「お役立ち感」を受ける。
発表を受けたユーザーからは「最高の補助武器キター！」「最近の斧押しがすごい」「セティア難民救済ありがてぇ」「これ実装されたら予想以上に評価上がりそう」「これはジェム案件……もう石ないよぉ」「月斧とセットで使うと面白い使い方できそう」など、購入意欲マシマシの声が寄せられている。
現在開催中の「DQI&II ReWALK」イベントもいよいよ終了。新たな冒険に旅立つときが来るので、イベント報酬の取り逃しがないよう注意したい。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストウォーク
ジャンル：位置情報RPG
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2019年9月12日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
＜制作スタッフ＞
ゼネラルディレクター：堀井雄二氏
キャラクターデザイン：鳥山明氏
音楽：すぎやまこういち氏
開発：コロプラ
企画・制作：スクウェア・エニックス
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
※画面は開発中のものです。
※開催期間や内容は予告なく変更することがあります。
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
※『ドラゴンクエストウォーク』を遊ぶ際は、周囲の環境に十分気を付けてプレイしましょう。
※『ドラゴンクエストウォーク』は安全に遊んでいただくための機能「ウォークモード」を搭載しております。「ウォークモード」に 設定することでスマートフォンの画面を操作しなくても、周囲のモンスターと自動的にオートバトルが実行されます。また、モンスターとのバトル以外にも、近づいたかいふくスポットにも自動で触れるため、HPやMPの回復も自動的に行われます。