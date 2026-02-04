ディースリー・パブリッシャーは2月4日、PlayStation Storeで開催している「旧正月セール」への提供ラインアップを公開。セール期間は、2026年2月25日まで。

本セールでは、追加ミッションパックなど配信中のDLCがすべて収録された『地球防衛軍6』デラックスエディションが過去最大割引の56％オフに。さらに新作サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』ゲーム本編に続き、新たにシーズンパス（DLCセット）がセール初登場。

そのほか『サムライメイデン』DX版、『あのゲー1+2』『THE カジノコレクション』などが大幅割引となっている。以下ではセール対象タイトルの一部を紹介。全対象タイトルは、以下のリストか、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/368/

■セール対象タイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：1万2100円 ⇒ セール価格：5324円（56％オフ） 過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

・ゲーム本編

通常価格：6980円 ⇒ セール価格：4886円（30％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRL00000

・シーズンパス（DLCセット）

通常価格：2970円 ⇒ セール価格：2376円（20％オフ） セール初登場！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLSPASS

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：9900円 ⇒ セール価格：4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

●『あのゲー1＋2（略）』

・ゲーム本編

通常価格：1980円 ⇒ セール価格：1386円（30％オフ）

https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000

©2024 D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト