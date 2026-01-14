おにぎり購入で「綾鷹」が無料！ ランチに最高の組み合わせ
おにぎりと相性抜群の緑茶「綾鷹」。2月2日（月）からは期間限定で東京メトロ大手町駅において、「おにぎり食堂 綾鷹屋」がオープン。おにぎりを購入することで「綾鷹」が無料でもらえちゃいます！
「おにぎり食堂 綾鷹屋」がオープン
2月2日（月）から3月31日（火）の間、東京メトロ大手町駅において、「おにぎり食堂 綾鷹屋」の限定おにぎりを販売。おにぎりを購入すると、「綾鷹」（300mlPET）が無料でもらえます。「綾鷹」とおにぎりの組み合わせが織りなす本格的な味わいを体験できます。
限定おにぎりは、昨年春に開店した際の「綾鷹屋」の人気おにぎりをパワーアップさせた具材と新メニューを合わせた5種のおにぎりと、人気YouTuber「きまぐれクック」とのコラボおにぎり1種を販売します。
おにぎり食堂 綾鷹屋
期間：2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）
所在地：東京メトロ大手町駅C10出入口付近（千代田線大手門方面改札外）東京都千代田区大手町1-6-1
営業時間：7：00～20：00
※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。
※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。
※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。