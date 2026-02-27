390円で熱々のザンギを頬張って、口の中やけどしながらビールを飲む至福

3月18日（水）にオープン1周年を迎える「大衆酒場きたぎん☆トーキョー」。これを記念して、「きたぎん☆トーキョー1周年サンキュー祭」を開催します。北海道定番料理の鶏のから揚げ「ザンギ」がサンキュー価格390円で食べられるということで、仕事終わりにぜひ！

ビールが進む北海道定番料理

「大衆酒場きたぎん☆トーキョー」で、「きたぎん☆トーキョー1周年サンキュー祭」として鶏ザンギを390円で提供します。

鶏ザンギ（並盛）

通常価格￥590（税込）→サンキュー価格￥390（税込）

開催期間：2026年3月18日（水）・19日（木）・29日（日）

※きたぎん☆トーキョー店は日曜定休のため、29日（日）の開催は30日（月）に振替

3月の「9が付く日」（3月19日・29日）とトーキョー店舗のオープン日（3月18日）限定で、きたぎんの人気メニュー「ザンギ」を特別価格で提供。通常価格よりお得な「サンキュー価格390円」で味わえます。北海道の定番料理として親しまれる「ザンギ」は、外はカリッと香ばしく、中はジューシーな味わいが特徴の鶏の唐揚げです。

大衆酒場 きたぎん☆トーキョー

住所：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB2F

定休日：日曜日

営業時間：〈月～金〉11:00〜14:30／17:00〜22:00

〈土〉11:00〜21:00