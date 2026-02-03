綾鷹と一緒に食べる「平貝の炊き込みご飯のおにぎり」、これ寿司屋のカウンター席で出してもいけそう

おにぎりってお茶との相性が最高ですよね。不思議なことに、どんな具材のおにぎりも美味しいしお茶と合う気がします。これがおにぎりの魔力…！

「おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店」では、魚捌き系YouTuberのきまぐれクックとコラボした「平貝」のおにぎりを販売中。平貝は大型の貝で、ホタテより歯ごたえのある貝柱を味わうのだそう。美味しそうだ…。

ランチにいかが？

3月31日（火）まで、「おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店」で「平貝の炊き込みご飯 明太子味」を販売しています。

平貝の炊き込みご飯 明太子味

￥350（税込）

魚捌き系YouTuberのきまぐれクック監修のおにぎり。カツオと昆布の出汁をベースに、愛知県産平貝の旨みと食感が楽しめる炊き込みご飯に仕上げました。明太子と味噌が味のアクセントになって、緑茶「綾鷹」と合いそう！

おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店

期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

開催場所：東京メトロ大手町駅C10出入口付近（千代田線大手門方面改札外）

住所：東京都千代田区大手町1-6-1

営業時間：7：00～20：00

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。