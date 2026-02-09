10万人を虜にした8枚チャーシューの「濃厚ごま味噌ラーメン」7日間限定で100円引き！

ビジネスマン的にうれしいランチは、リーズナブルで食べ応えがあるもの。特に今の時期はラーメンが食べたくなりますが、いいお値段がするんですよね…。

ところが、「喜多方ラーメン坂内」で「濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン」を実施中！ 行くしかない！ 今日のランチは濃厚ごま味噌ラーメンだ！

チャーシュー3枚か8枚か、わんたん入りか悩ましい

2月19日（木）から25日（水）まで、「喜多方ラーメン坂内」で「濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン」を開催しています。

濃厚ごま味噌ラーメン

￥1,090→￥990（税込）

芝麻醤（チーマージャン）の芳醇なごまの香りと、特製味噌の濃厚で力強いコクが特徴のスープに、キャベツ、もやし、小松菜、白髪ねぎなどの野菜をたっぷりトッピング。坂内自慢の自家製焼豚が3枚入ってボリュームも満点。

わんたん濃厚ごま味噌ラーメン

￥1,290→￥1,190（税込）

とろ旨ワンタンと坂内自慢の焼豚を同時に味わえる一杯です。

8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン

￥1,430→￥1,330（税込）

焼豚を8枚トッピング！ 口の中でとろける脂身とジューシーな柔らかい赤身の美味しさがたまらない！

喜多方ラーメン坂内 大手町店

住所：東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティ ノースタワーB1F

営業時間：10:30～23:00 ラストオーダー22:30、土曜11:00～20:00 ラストオーダー19:30

※天候、災害、店舗事情により、予告なく店休または時短営業をする場合がありますので、予めご了承ください。

定休日：日曜・祝日