ネット通販だと「5食セット4,428円」という高い壁の人気袋麺「家庭画報のえびめん」、丸善でなら１袋バラ売りで買える！

伝説のえびめん「家庭画報のえびめん」。ネット通販では「5食セット」という高い壁が立ちはだかります。美味しいとは聞いていますが、いきなり数千円出すのはやっぱり勇気がいります。そんな私たちの迷いに救いの手を差し出してくれたのが、丸善丸の内本店です！

丸善丸の内本店では、本や雑誌以外に雑貨なども販売しています。中でも今人気なのが「家庭画報のえびめん」。丸の内本店で、約1ヵ月で750食が完売したというんです。１袋からなら試せる！ やっと食べられる！

疲れた時の救世食にも◎

丸善丸の内本店で、「家庭画報のえびめん」をはじめとする「家庭画報のめんシリーズ」4商品を販売中です。

「家庭画報のえびめん」は、累計販売数142万食を突破したシリーズ人気No.1商品。通常は通販限定・セット販売のみですが、書店限定で単品購入OKに。

家庭画報のえびめん

￥713（税込）

お湯を注いで3分で食べられる即席麺。国産小麦粉を使用したこだわりの島原手延べそうめん、駿河湾産の桜えび、枕崎産鰹節と北海道産昆布を使ったこだわりの合わせだし。日本のおいしい素材を厳選して作り上げました。

家庭画報のほたてめん

￥1,094（税込）

北海道産ほたての濃厚だしに、香ばしいねぎ油を加えた飲み干したくなるスープが魅力。存在感のある北海道産ほたて貝柱入り。

家庭画報の担々めん

￥800（税込）

ピリ辛スープには、極限まで練りごまを入れ、辛みに負けない豊かなコクを出しました。肉あんは妥協せず肉の旨みを感じます。花椒をかければ、爽やかな香りが食欲をそそる！

家庭画報の鶏しおスープ生姜めん

￥592（税込）

高知県産の香り高い生姜を、せん切りとすりおろしの両方を加えることで、辛みと食感、香りが堪能できます。麺は、つるつる食感とほどよいコシの稲庭にゅうめんを使用。

丸善 丸の内本店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ

営業時間：9:00～21:00

定休日：無休（但し、1/1及び法定点検日は除く） ※店舗により異なる場合があります。