バンダイナムコエンターテインメントは1月29日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」において、1月31日より実装する新ガシャの内容を公開した。

今回追加されるのは、UR「ガンダムDX(EX)」／UR「ガロード・ラン」、およびUR「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」／UR「シャギア・フロスト」、そして新サポーターUR「ジャミル・ニート&フリーデンII」となる。

ガンダムDXは限定ユニットの攻撃型で、「DXキターーー!!」「待ってたぜ、この瞬間をよォ!!」「合体演出!?おいおいやってくれるやん」「ダブルエックス、絶対お迎えするぞ」「性能とか関係なく回すわ」「月は出ているか、月は出ているかと聞いている！」とファンも大喜び。

もう片方のガンダムヴァサーゴも「まさかのアシュタロンとコンビ!?」「支援だよ兄さん」「シャギア引かなきゃ！」「性能度外視でヴァサーゴは当てたい」「ニコイチ実装？」「我らの世界に栄光あれ」など、欲しがる声が多数寄せられている。

ちなみに次の満月は2月2日。スノームーンと呼ばれる満月で、寒い時期に見上げる美しい月として知られている。ガシャのツキを託してみるのも面白いかもしれない。

