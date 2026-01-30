月は出ているか？ジージェネ、限定ユニット「ガンダムDX」登場 1月31日から
バンダイナムコエンターテインメントは1月29日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」において、1月31日より実装する新ガシャの内容を公開した。
今回追加されるのは、UR「ガンダムDX(EX)」／UR「ガロード・ラン」、およびUR「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」／UR「シャギア・フロスト」、そして新サポーターUR「ジャミル・ニート&フリーデンII」となる。
ガンダムDXは限定ユニットの攻撃型で、「DXキターーー!!」「待ってたぜ、この瞬間をよォ!!」「合体演出!?おいおいやってくれるやん」「ダブルエックス、絶対お迎えするぞ」「性能とか関係なく回すわ」「月は出ているか、月は出ているかと聞いている！」とファンも大喜び。
もう片方のガンダムヴァサーゴも「まさかのアシュタロンとコンビ!?」「支援だよ兄さん」「シャギア引かなきゃ！」「性能度外視でヴァサーゴは当てたい」「ニコイチ実装？」「我らの世界に栄光あれ」など、欲しがる声が多数寄せられている。
ちなみに次の満月は2月2日。スノームーンと呼ばれる満月で、寒い時期に見上げる美しい月として知られている。ガシャのツキを託してみるのも面白いかもしれない。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
