インティ・クリエイツは3月12日、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PlayStation 4／PlayStation 5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『カルドアンシェル』について、追加DLC「『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』の世界」を配信。DLC単体の価格は、500円

本DLCはエキスパンションパスに含まれるので、エキスパンションパスを購入している人や、Nintendo Switch 2 Editionのパッケージ版を購入している人は無料でダウンロードできる。

【2026年3月12日発売のコンテンツ】

・DLC『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』の世界……500円

■カルドアンシェル用DLC『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』の世界について

『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』の追加ダンジョン、追加カード、追加ディーヴァ、追加ランダムイベントのセット。追加ダンジョンをプレイするためにはダンジョン『精霊機フレイリート』をクリアする必要がある。

※このコンテンツはエキスパンションパスに含まれています。 ※Nintendo Switch 2 Editionのパッケージ版には、エキスパンションパスがプリインストールされていますので別途購入の必要はありません。

このダンジョンをクリアすることで新しいカードとディーヴァが解禁され、追加ダンジョン以外の、デイリーダンジョンなどを含む従来のダンジョンにも、追加カードが登場するようになる。

※『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』では、ディーヴァカード1枚を含む17枚のカードが追加になります。その内3枚は、生成限定のカードです。

『ブラスターマスターゼロトリロジーメタファイトクロニクル』の追加カード、追加ディーヴァは新しいキーワード効果「反転」を持つか、「反転」と相性のいい効果を持っている。

2つ目の追加ダンジョンは、これらの追加カード、追加ディーヴァを使って攻略するダンジョンだ。

この追加ダンジョンでは、開始時に必ず追加ディーヴァが仲間になり、追加カードも非常に出現しやすくなっている。追加カードと追加ディーヴァ、「反転」の効果を体験してみよう。

これらの追加ダンジョン以外の従来のダンジョンでは、追加カードと違い、追加ディーヴァは通常の方法では出現しない。しかし、追加カードの内、追加ディーヴァのライブ条件を満たすことができる効果を持ったカードがデッキに含まれている場合、追加ディーヴァを仲間にするためのランダムイベントが発生するようになる。

このランダムイベントでは、追加されたレジェンドカードかディーヴァ、どちらかを選んで仲間にできる。ディーヴァを選んだ場合、通常よりもディーヴァが1人多い状態でダンジョンを探索できる。

※これらのコンテンツを解禁するためにはダンジョン『精霊機フレイリート』をクリアする必要があります。

■『ブラスターマスターゼロトリロジー』からの登場キャラクター紹介映像を公開！

『カルドアンシェル』に登場するディーヴァキャラクターが歌う楽曲は全50曲。架空の各ゲーム作品内で再生される、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなどに加え、実際に発売されているタイトルのディーヴァキャラクターたちが歌う楽曲も収録されている。

そんな楽曲に新たに加わった、DLC『ブラスターマスターゼロトリロジー』の世界から、ヒロイン“イヴ”（宮崎珠子さん）が歌うキャラクターソングイヴ「NORA-2057 -あなたのそばに-」にのせて、ブラスターマスターゼロトリロジーからの登場キャラクターを紹介するPVを公開している。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/1gy6CU5dRBQ

■楽曲情報

ブラスターマスターゼロトリロジーキャラクターソング

「イヴNORA-2057 -あなたのそばに-」

歌：イヴ（宮崎珠子さん）

作詞：ハコファクトリィさん

作曲：山田一法さん

編曲：佐野広明さん

公式サイトでは、『ブラスターマスターゼロトリロジー』からの登場キャラクターや世界観を紹介しているので、こちらもチェックしよう。

▼公式サイト

https://card-en-ciel.com/jp/character/character32.html

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：発売中（2026年1月29日）

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

【追加コンテンツ】

タイトル：シーズンパス『エキスパンションパス』

配信日：配信中（2026年2月19日）

価格：1000円

タイトル：DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界（追加コンテンツ第1弾）

配信日：配信中（2026年2月19日）

価格：500円

タイトル：DLC 『ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル』 の世界（追加コンテンツ第2弾）

配信日：配信中（2026年3月12日）

価格：500円

