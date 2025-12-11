メモリアル短編集「仙女ダビンのYou撃つ」も登場！
『ガデテル』の新入り仙女 ダビン（CV：田辺留依さん）に開花＆“火力狂”コスチュームが実装！
KongStudiosは12月10日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、英雄「新入り仙女 ダビン」（CV：田辺留依さん）の開花を実装した。
開花を行うことで★6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキル「総員！撃てぇ！」の使用が可能に。リーダースキルを発動すると画面全体の敵に遠隔ダメージを与え、味方の攻撃を上昇させることができる。
【キャラクター紹介】
大きな箱を持ち歩く新米の仙女。粘り強く諦めない性格で任務を完璧にこなす。巨大な火砲「天地雷砲」の砲撃による爆音と破壊力にすっかり魅了され、砲撃のたびに興奮する。現在は仙人たちが封印した海の魔女を捜す任務を担っている。
★「新入り仙女 ダビン」開花PV
▼開花後の性能紹介
■スペシャルコスチューム「火力狂 ダビン」登場！
ダビンのスペシャルコスチューム「火力狂 ダビン（CV：田辺留依さん）」が登場。ドットキャラやバトル中の演出はもちろん、立ち絵イラストやボイスも変化する特別なコスチュームとなっている。限定パッケージでの販売となるのでお見逃しなく。販売期間は、2026年1月7日13時59分まで。
★火力狂 ダビン /スペシャルコスチューム 紹介PV
■メモリアル短編集「仙女ダビンのYou撃つ」実装！
英雄のストーリーを体験できる「メモリアル短編集」に新エピソードが登場。混乱を招く海の魔女を捜すダビンを描く、特別なストーリーを体験できる。
■セレクト召喚に「陰陽師 ワカモ」が登場！
「陰陽師 ワカモ（CV：広瀬ゆうきさん）」と、ワカモのモチーフ装備「★5 森羅万象」が、セレクト召喚でリストに選択可能に。セレクトリストへの登録をお忘れなく。
■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年12月23日13時59分まで。
【新規コスチューム】
新規英雄コスチューム：サーカス団長 クルシエル／サーカスのマジシャン ワカモ
新規装備コスチューム：サーカスの大砲／魔法のランプ
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.