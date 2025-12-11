KongStudiosは12月10日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、英雄「新入り仙女 ダビン」（CV：田辺留依さん）の開花を実装した。

開花を行うことで★6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキル「総員！撃てぇ！」の使用が可能に。リーダースキルを発動すると画面全体の敵に遠隔ダメージを与え、味方の攻撃を上昇させることができる。

【キャラクター紹介】

大きな箱を持ち歩く新米の仙女。粘り強く諦めない性格で任務を完璧にこなす。巨大な火砲「天地雷砲」の砲撃による爆音と破壊力にすっかり魅了され、砲撃のたびに興奮する。現在は仙人たちが封印した海の魔女を捜す任務を担っている。

★「新入り仙女 ダビン」開花PV

▼開花後の性能紹介

■スペシャルコスチューム「火力狂 ダビン」登場！

ダビンのスペシャルコスチューム「火力狂 ダビン（CV：田辺留依さん）」が登場。ドットキャラやバトル中の演出はもちろん、立ち絵イラストやボイスも変化する特別なコスチュームとなっている。限定パッケージでの販売となるのでお見逃しなく。販売期間は、2026年1月7日13時59分まで。

★火力狂 ダビン /スペシャルコスチューム 紹介PV

■メモリアル短編集「仙女ダビンのYou撃つ」実装！

英雄のストーリーを体験できる「メモリアル短編集」に新エピソードが登場。混乱を招く海の魔女を捜すダビンを描く、特別なストーリーを体験できる。

■セレクト召喚に「陰陽師 ワカモ」が登場！

「陰陽師 ワカモ（CV：広瀬ゆうきさん）」と、ワカモのモチーフ装備「★5 森羅万象」が、セレクト召喚でリストに選択可能に。セレクトリストへの登録をお忘れなく。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2025年12月23日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：サーカス団長 クルシエル／サーカスのマジシャン ワカモ

新規装備コスチューム：サーカスの大砲／魔法のランプ

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

