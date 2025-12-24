クリスマス記念最大50連無料キャンペーンを開催
新英雄ノエル（CV：春海百乃さん）が『ガデテル』に登場！秋葉原でのグルメコラボも12月26日より開催
KongStudiosは12月24日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、アップデートを実施し、新英雄「ノームの医師 ノエル（CV：春海百乃さん）」を実装した。
また、新英雄「[SSR]ノームの医師 ノエル（CV：春海百乃さん）」とそのモチーフ装備「★5 ノームのトラウマバッグ」をピックアップした召喚イベントが開催中。ピックアップ召喚の開催期間は、2026年1月7日13時59分まで。
ノエルを開花させることで、★6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。
【キャラクター紹介】
人々の心の傷を癒す、医者のノーム。親友である爆弾虫のイブとともに、世界に平和をもたらすために旅をしている。
★「ノームの医師 ノエル」紹介PV
▼開花後の性能紹介
■冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」追加
新英雄ノエルが活躍する特別なストーリー、冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」が追加された。人々の心の傷を癒す医者のノームが、世界に平和をもたらすために旅をする物語を楽しもう。
【開放条件】
ワールド6-3クリア
★冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」PV
■最大50連召喚無料キャンペーン開催
短編集の追加を記念して、「1日1回10連、最大50連召喚無料キャンペーン」が開催中。1日1回10連召喚を無料で実施でき、期間中に最大50連召喚が無料になる。
さらに、イベント期間中は「クリスマスログインボーナスパック」の配布も実施。7日間ログインすると合計10連分の召喚アイテムや、役に立つアイテムが多数獲得できる。開催期間は、2026年1月7日13時59分まで。
■セレクト召喚に「双子のアンドロイド ニフティ」が登場！
「双子のアンドロイド ニフティ（CV：薄井友里さん）」と、ニフティのモチーフ装備「★5 オーバードライブキャノン」が、セレクト召喚でリストに選択できるようになった。セレクトリストへの登録をお忘れなく。
■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2026年1月7日13時59分まで。
【新規コスチューム】
新規英雄コスチューム：くるみ割り人形 ノエル／ホワイトチョコレートメイド ターシャ／アラベル MK-Mermaid／悪鬼 アカユキ／亡霊 未来騎士／ウエディングドレス 未来姫
新規装備コスチューム：くるみのバスケット／粉砕機スラップ
■秋葉原グルメコラボ開催！ コラボメニュー＆描き下ろしノベルティが登場
『ガーディアンテイルズ』初となるグルメコラボが、12月26日より秋葉原の人気店3店舗で開催。オリジナルコラボメニュー、描き下ろしアクリルキーホルダー、ガデテルシールを用意している。
さらに、今回のグルメコラボを記念して、ゲーム内にワカモ＆ガラムのコスチュームと、コラボ店舗をモチーフにしたモニュメントが登場。獲得方法は、ゲーム内や公式サイトのお知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年12月26日～2026年1月31日まで。
【コラボ店舗】
●家系らーめん 武将家
●家系らーめん 武将家 外伝
●フルーフ・デゥ・セゾン
【特典内容】
●コラボメニュー注文で描き下ろしアクリルキーホルダー1個プレゼント
●コラボ期間中の飲食で、ガデテルシール全7種をランダムで配布
▼詳細は公式サイトのお知らせをチェック！
https://guardiantales.jp/news/456
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.