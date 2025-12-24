KongStudiosは12月24日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、アップデートを実施し、新英雄「ノームの医師 ノエル（CV：春海百乃さん）」を実装した。

また、新英雄「[SSR]ノームの医師 ノエル（CV：春海百乃さん）」とそのモチーフ装備「★5 ノームのトラウマバッグ」をピックアップした召喚イベントが開催中。ピックアップ召喚の開催期間は、2026年1月7日13時59分まで。

ノエルを開花させることで、★6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。

【キャラクター紹介】

人々の心の傷を癒す、医者のノーム。親友である爆弾虫のイブとともに、世界に平和をもたらすために旅をしている。

★「ノームの医師 ノエル」紹介PV

▼開花後の性能紹介

■冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」追加

新英雄ノエルが活躍する特別なストーリー、冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」が追加された。人々の心の傷を癒す医者のノームが、世界に平和をもたらすために旅をする物語を楽しもう。

【開放条件】

ワールド6-3クリア

★冬の短編集「旅館に咲く、白い花びら」PV

■最大50連召喚無料キャンペーン開催

短編集の追加を記念して、「1日1回10連、最大50連召喚無料キャンペーン」が開催中。1日1回10連召喚を無料で実施でき、期間中に最大50連召喚が無料になる。

さらに、イベント期間中は「クリスマスログインボーナスパック」の配布も実施。7日間ログインすると合計10連分の召喚アイテムや、役に立つアイテムが多数獲得できる。開催期間は、2026年1月7日13時59分まで。

■セレクト召喚に「双子のアンドロイド ニフティ」が登場！

「双子のアンドロイド ニフティ（CV：薄井友里さん）」と、ニフティのモチーフ装備「★5 オーバードライブキャノン」が、セレクト召喚でリストに選択できるようになった。セレクトリストへの登録をお忘れなく。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2026年1月7日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：くるみ割り人形 ノエル／ホワイトチョコレートメイド ターシャ／アラベル MK-Mermaid／悪鬼 アカユキ／亡霊 未来騎士／ウエディングドレス 未来姫

新規装備コスチューム：くるみのバスケット／粉砕機スラップ

■秋葉原グルメコラボ開催！ コラボメニュー＆描き下ろしノベルティが登場

『ガーディアンテイルズ』初となるグルメコラボが、12月26日より秋葉原の人気店3店舗で開催。オリジナルコラボメニュー、描き下ろしアクリルキーホルダー、ガデテルシールを用意している。

さらに、今回のグルメコラボを記念して、ゲーム内にワカモ＆ガラムのコスチュームと、コラボ店舗をモチーフにしたモニュメントが登場。獲得方法は、ゲーム内や公式サイトのお知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年12月26日～2026年1月31日まで。

【コラボ店舗】

●家系らーめん 武将家

●家系らーめん 武将家 外伝

●フルーフ・デゥ・セゾン

【特典内容】

●コラボメニュー注文で描き下ろしアクリルキーホルダー1個プレゼント

●コラボ期間中の飲食で、ガデテルシール全7種をランダムで配布

▼詳細は公式サイトのお知らせをチェック！

https://guardiantales.jp/news/456

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.