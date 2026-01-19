本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年1月10日～1月16日）は、高成長が続く世界のAI支出、DX推進をはばむレガシーシステムの実態、顧客データの統合管理と分析ニーズを背景に伸びる国内CDP（顧客データ統合基盤）市場、年齢やリテラシーだけではない“AI利用格差”の実態についてのデータを紹介します。

ガートナーによる世界のAI市場別支出額予測。2026年の世界AI支出は、前年比44％増となる2兆5200億ドルに達し、続く2027年も32％増の高い成長を見込む。ただし、2026年を通じてAIは「幻滅期」にあり、企業は新規大型プロジェクトとしてAIを導入するのではなく、既存ソフトウェアプロバイダーからAIを組み込んだプロダクトの提供を受けるケースがほとんどだという。テクノロジープロバイダーによるAI基盤強化が進み、AIインフラ市場だけで前年比4010億ドル増のおよそ1兆7500億ドルに達する予測。

⇒ 早くも「過度な期待期」を超えて「幻滅期」入りするAI。これからは「現実のビジネス成果に結びつくのか」が問われるフェーズになります。ガートナーのアナリストも「AIを本格的に拡大させるには、ROI（投資収益率）の予測可能性が向上することが不可欠」とコメントしています。

企業の情シス部門管理職を対象に行った「DX推進の障壁と課題」調査より。業務の足かせとなる「レガシーシステム」は、91.9％の企業で存在していた。レガシーの問題点を尋ねたところ、DXで重要となる「他システムとのデータ連携が困難」が55.7％で最多。さらに「セキュリティ脆弱性リスク」（40.9％）、「ビジネス環境変化に迅速な対応ができない」（39.4％）といった回答が続く。「DX推進における組織的な壁」については、78.7％が「組織の縦割り意識や部門最適の考え方」が障壁になっていると感じている。また、新たなデジタルツールや業務プロセスの導入に際して、他部署から抵抗感を示されることが「頻繁に/時々ある」という回答も82.8％に達した。

⇒ この調査結果を受けて、同社では、DX推進の現場は「人材」「（レガシー）システム」「組織文化」という“三重の壁”に直面しているとコメントしています。さらに、経営層がこうした現場課題を「十分理解している」という回答は21.3％にとどまり、DXの号令をかける経営層と実行を担う現場との“認識ギャップ”も大きくあるようです。