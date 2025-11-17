コーエーテクモゲームスは11月17日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「8thアニバーサリーキャンペーン」を開始した。開催期間は、2025年12月4日11時59分まで。

また、8周年記念SSR水着「ララ・ウルプア」が8thアニバーサリーコーデガチャとして登場している。

▼【DOAXVV】最大100連無料！ 祝8周年記念PV

■「8thアニバーサリーキャンペーン」概要

サービスインから8周年！ オーナーへの日頃の感謝を込めて、期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、2025年12月4日11時59分まで。

●「SSR水着2着」「無償Vストーン×1万5000個」など豪華ログインボーナスをゲット！

公式生放送報酬として、「SSR確定ガチャチケット（2025年11月号）」「SSR確定ウィークリーガチャチケット」「無償Vストーン×1万5000個」「スキル覚醒ジェム」などを受け取れる期間限定ログインボーナスを開催。

●最大70連無料！ SSR出現確率3倍！ アニバーサリーコーデガチャが登場！

8thアニバーサリーコーデが手に入るガチャが登場。新SSR水着「ララ・ウルプア」の出現確率はヴィーナスガチャの約3倍の3.3％となっている。期間中、アニバーサリーコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催している（最大7日間）。

●イベントを遊んで小道具「ココナッツジュース」をゲット！

新イベント「8th Year Anniversary～永遠の祝祭～」が開始。スイカ割りやアニバーサリーコーデガチャのおまけで入手できる「ココナッツコイン」を集めて、『小道具「ココナッツジュース」ステップ』を手に入れよう。

●パネルミッションクリアで8周年記念SSRデコブロマイドをゲット！

期間限定のパネルミッションの1枚目を達成すると、8周年記念SSRデコブロマイドを入手できる。さらに2枚目も達成すると、「スキル覚醒ジェム」を1個入手可能だ。

●「あずさ」のプライベートコーデ「ララ・ウルプア」をゲットしよう！

「あずさ」を招待済みのオーナー限定で挑戦可能な期間限定ミッションが登場。ミッション達成で「ララ・ウルプア（あずさ）」のプライベートコーデを入手できる。

※ミッションで入手できるプライベートコーデは「着くずれ」や「フラワートップス」の3段階目は開放されません。

■「8thアニバーサリーコーデガチャ」概要

「あずさ」を除く女の子31人のSSR水着「ララ・ウルプア」が、3種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「ララ・ウルプア」のみとなり、SSRの出現確率は3.3％となっている。

さらに、ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャでは、「ララ・ウルプア」1着を確定で入手できる。開催期間は、2025年12月4日11時59分まで。

●「ララ・ウルプア」はカラーの切り替えと「フラワートップス」のアレンジが可能！

SSR水着「ララ・ウルプア」は、アレンジメニューで青と赤の2つのカラーを選択できる。また、うちわで扇ぐと花びらが舞う特殊機能も楽しむことが可能だ。

●8着下取りで招待済みの女の子の「ララ・ウルプア」をゲット！

期間中、SSR水着「ララ・ウルプア」1着を下取りに出すと、「リメイクコーデコイン」を25枚入手できる。「リメイクコーデコイン」200枚（8着分）と交換で、招待済みの女の子のSSR水着「ララ・ウルプア」1着を入手できる。

●有償Vストーン限定の10連ガチャのおまけで、8thアニバーサリーコーデに使えるスキル覚醒ジェムをゲット！

有償Vストーン限定の10連ガチャを利用することで、「ジェムトレードコイン」を10枚入手できる。「ジェムトレードコイン」30枚と、SSR水着「ララ・ウルプア」専用のスキル覚醒ジェムを交換可能。

●アニバーサリーコーデ入手で3人ユニットポーズ対応ポーズカードをゲット！

SSR水着「ララ・ウルプア」の入手を条件としたミッションをクリアすると、入手した女の子専用のポーズカード「立ち 祝祭のダンス」3種のセットを入手できる。本ミッションで入手できるポーズカード3種はユニットポーズ機能に対応している。