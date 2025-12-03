第180回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲームパッド「APEX5-EVA」がオススメ!!
ガチすぎるコラボ！ エヴァ＆アスカ推しにはたまらないゲームパッド「APEX5-EVA」。専用ボイスも出るぞ！：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、FLYDIGIのゲームパッド「APEX5-EVA」です。
APEX5-EVAは、FLYDIGIのハイエンドゲームパッド「APEX5」とアニメ「エヴァンゲリオン」がコラボした製品です。弐号機パイロットのアスカ・ラングレーをモチーフにしたデザインのゲームパッドや充電ドック、そのほかの付属品がセットになった限定モデルとなっています。
主なセット内容には、コラボデザインのコントローラー本体や充電ドック、キャリングケースが含まれます。また、充電中や飾っているときにショルダーボタンにかぶせる、アスカの髪飾り（インターフェース）を模したショルダーキャップも付属します。そのほか、予備の交換パーツやいくつかのグッズも同梱しています。
コントローラーの仕様はAPEX5に準拠しています。低遅延をうたうワイヤレスゲームパッドで、接続方式は有線USB、2.4GHzワイヤレス、Bluetoothです。サイズは155×105×65mm、重量は336g。店頭価格は2万9980円です。
充電ドックは「FLYDIGI CHARGE DOCK 2 PRO WHITE」をベースにしたコラボ限定仕様。起動時や充電時、シンクロ率（パッドを操作すると上昇）が400%に到達した際には、アスカの専用ボイスを再生します。
佐藤さんによると、APEX5-EVAはエヴァのコラボデザインに加え、専用ボイスといったギミックも備えているので、エヴァやアスカのファンにとってコレクターズアイテムとして価値の高い製品となっているようです。エヴァ＆アスカのファンにはぜひチェックしてほしいゲーミングアイテムですね！
そのほか、ソフマップ なんば店をはじめとした全国店舗やソフマップ・ドットコムでは、冬の超感謝祭を実施中です。期間中の累計購入金額が3000円を超えた場合、専用ページからエントリーすると、抽選で1等は期間中に購入した代金の全額（最大10万円分まで）に相当するポイントが返ってくるという内容です。
キャンペーン期間は2026年1月18日まで。詳細は特設サイトにて。ソフマップで買い物をした人は、忘れずにエントリーしましょう！
この連載の記事
- 第179回
PCパーツ巨大3D広告のような立体アニメがPC内部でおどる。曲面ディスプレー搭載のASUSハイエンド水冷CPUクーラーに白色モデルが登場：PCワンズ
- 第178回
デジタルそりゃ人気でしょう。水枕を4種のアタッチメントに交換できるCooler Masterの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第177回
デジタルシンプル、ゆえにスマートな一体型3連ファンを搭載するNZXT「Kraken」の水冷CPUクーラー：ドスパラ大阪・なんば店
- 第176回
デジタル手堅いスペックでまとめられた1台。創造主のノートPCは安定堅実がイチバンですよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
- 第175回
デジタルRadeonのAI向けGPU"コスパ枠”が本気すぎる。LLM性能がRTX 5080比で3〜4倍という衝撃：ソフマップ なんば店
- 第174回
PCパーツよく滑るし、ちゃんと止まる。すべての競技ゲーマーに向けたマウスパッド「QSPEC SLUMP」：PCワンズ
- 第173回
デジタルCPUクーラーで評価を高めているCPSの強力ケースファン「F9 R120」：ツクモLABI1なんば店
- 第172回
デジタル小型マウス愛好家が待望したロジクールGのコンパクト版「PRO Xシリーズ」：ドスパラ大阪・なんば店
- 第171回
デジタルWQHD～4Kで快適にゲームできるアッパーミドル構成のゲーミングPCが店舗限定セール中：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
- 第170回
デジタル2万円台で希少な条件を満たしたキーボードがロジクールGから登場：ソフマップ なんば店