第180回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲームパッド「APEX5-EVA」がオススメ!!

ガチすぎるコラボ！ エヴァ＆アスカ推しにはたまらないゲームパッド「APEX5-EVA」。専用ボイスも出るぞ！：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

FLYDIGIのワイヤレスゲームパッド「APEX5-EVA」がオススメ

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、FLYDIGIのゲームパッド「APEX5-EVA」です。

スタッフの佐藤改さん

　APEX5-EVAは、FLYDIGIのハイエンドゲームパッド「APEX5」とアニメ「エヴァンゲリオン」がコラボした製品です。弐号機パイロットのアスカ・ラングレーをモチーフにしたデザインのゲームパッドや充電ドック、そのほかの付属品がセットになった限定モデルとなっています。

　主なセット内容には、コラボデザインのコントローラー本体や充電ドック、キャリングケースが含まれます。また、充電中や飾っているときにショルダーボタンにかぶせる、アスカの髪飾り（インターフェース）を模したショルダーキャップも付属します。そのほか、予備の交換パーツやいくつかのグッズも同梱しています。

　コントローラーの仕様はAPEX5に準拠しています。低遅延をうたうワイヤレスゲームパッドで、接続方式は有線USB、2.4GHzワイヤレス、Bluetoothです。サイズは155×105×65mm、重量は336g。店頭価格は2万9980円です。

　充電ドックは「FLYDIGI CHARGE DOCK 2 PRO WHITE」をベースにしたコラボ限定仕様。起動時や充電時、シンクロ率（パッドを操作すると上昇）が400%に到達した際には、アスカの専用ボイスを再生します。

パッケージからも伝わるコラボ感！　アニメ「エヴァンゲリオン」のアスカ・ラングレーをモチーフにしたゲームパッドです

　佐藤さんによると、APEX5-EVAはエヴァのコラボデザインに加え、専用ボイスといったギミックも備えているので、エヴァやアスカのファンにとってコレクターズアイテムとして価値の高い製品となっているようです。エヴァ＆アスカのファンにはぜひチェックしてほしいゲーミングアイテムですね！

抽選で、1等は期間中に購入した代金の全額（最大10万円分まで）相当のポイントが返ってくるキャンペーンを実施中

　そのほか、ソフマップ なんば店をはじめとした全国店舗やソフマップ・ドットコムでは、冬の超感謝祭を実施中です。期間中の累計購入金額が3000円を超えた場合、専用ページからエントリーすると、抽選で1等は期間中に購入した代金の全額（最大10万円分まで）に相当するポイントが返ってくるという内容です。

　キャンペーン期間は2026年1月18日まで。詳細は特設サイトにて。ソフマップで買い物をした人は、忘れずにエントリーしましょう！

