レイトン教授、まさかのイナズマイレブン参戦 いつもの服装でフィールドへ
レベルファイブは6月11日、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の無料大型DLC第5弾「新たなるキックオフ」を配信開始した。
今回のアップデートでは、大会システム「ヴィクトリーロード」の参加に必要なシーズナル選手の排出を開始。関係性の深いキャラクターの組み合わせでバフが発動するアイテム「シナジーアタッチメント」の実装や、クロニクルモードに笹波雲明の物語を辿る「ヴィクトリールート」を追加するなど、大規模な内容となっている。
そのなかで、同社の人気IP「レイトン教授」シリーズから、エルシャール・レイトンとルーク・トライトンが本作に参戦。いつもの格好で、華麗にフィールドを駆け巡っていると話題になっている。プレイヤーズユニバースや、スピリット交換所から入手できるとのこと。
これに対しユーザーからは「あの衣装のままボール蹴ってるの笑える」「恐らく声優は大泉洋さんと今田美桜さんで最高です」「点決める時『当然さ、英国紳士としてはね』って言ってくれて嬉しすぎた」「さすが英国紳士、なんでもできるな」「それはそうと新作の発売日はよ」などの声が寄せられていた。
なお、レイトン教授の最新作「レイトン教授と蒸気の新世界」については、2026年末の発売予定となっている（4月放送「LEVEL5 VISION 2026 匠」より）。そちらの新情報にも期待しつつ、いまはフィールドを走るレイトンたちの雄姿を楽しもう。
・無料大型DLC第5弾「新たなるキックオフ」ページ
https://www.inazuma.jp/victory-road/topics/260611/
【ゲーム情報】
タイトル：イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード
ジャンル：収集・育成サッカーRPG
販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年11月14日）
価格：
通常版：8910円（ダウンロード専売）
デジタルデラックスエディション：1万10円
エディションアップグレード：1650円
Nintendo Switch 2 Edition：9210円
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：300円
CERO：B（12歳以上対象）
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