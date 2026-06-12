レベルファイブは6月11日、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の無料大型DLC第5弾「新たなるキックオフ」を配信開始した。

今回のアップデートでは、大会システム「ヴィクトリーロード」の参加に必要なシーズナル選手の排出を開始。関係性の深いキャラクターの組み合わせでバフが発動するアイテム「シナジーアタッチメント」の実装や、クロニクルモードに笹波雲明の物語を辿る「ヴィクトリールート」を追加するなど、大規模な内容となっている。

そのなかで、同社の人気IP「レイトン教授」シリーズから、エルシャール・レイトンとルーク・トライトンが本作に参戦。いつもの格好で、華麗にフィールドを駆け巡っていると話題になっている。プレイヤーズユニバースや、スピリット交換所から入手できるとのこと。

これに対しユーザーからは「あの衣装のままボール蹴ってるの笑える」「恐らく声優は大泉洋さんと今田美桜さんで最高です」「点決める時『当然さ、英国紳士としてはね』って言ってくれて嬉しすぎた」「さすが英国紳士、なんでもできるな」「それはそうと新作の発売日はよ」などの声が寄せられていた。

なお、レイトン教授の最新作「レイトン教授と蒸気の新世界」については、2026年末の発売予定となっている（4月放送「LEVEL5 VISION 2026 匠」より）。そちらの新情報にも期待しつつ、いまはフィールドを走るレイトンたちの雄姿を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード

ジャンル：収集・育成サッカーRPG

販売：レベルファイブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年11月14日）

価格：

通常版：8910円（ダウンロード専売）

デジタルデラックスエディション：1万10円

エディションアップグレード：1650円

Nintendo Switch 2 Edition：9210円

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：300円

CERO：B（12歳以上対象）

©2025 LEVEL5 Inc.