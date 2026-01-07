一口でサクとろ食感の虜に。ジョエル・ロブション、ついにフランスの国民的おやつ「フラン」でも本気出す

フランスの伝統的な焼き菓子「フラン」。フランスでは多くのブーランジュリーやパティスリーで販売されており、素朴ながらもやさしい味わいで、国民的なおやつとして広く親しまれています。そんな「フラン」がジョエル・ロブションから登場します。

「フラン」がジョエル・ロブションより新登場

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内ブリックスクエア店など、「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、 「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店では「フラン ヴァニーユ」を2026年1月14日(水)より2月14日（土）までの予定で販売します。

フラン ヴァニーユ

価格：￥560（税込）

ジョエル・ロブションよりとろけるようになめらかなクリームと香ばしくザクザクとした食感の生地が織りなす、新たな「フラン」が登場。発酵バターを織り込んだ生地に、濃厚なコクと甘みが特徴の「御養卵」、コク深いクレーム・ドゥーブルを合わせ、さらにバニラビーンズを贅沢に使用したクリームを流し込み、丁寧に焼き上げています。

販売店舗

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 全店

（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店、ニュウマン新宿店）

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション全店

（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）