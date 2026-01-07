一口でサクとろ食感の虜に。ジョエル・ロブション、ついにフランスの国民的おやつ「フラン」でも本気出す
フランスの伝統的な焼き菓子「フラン」。フランスでは多くのブーランジュリーやパティスリーで販売されており、素朴ながらもやさしい味わいで、国民的なおやつとして広く親しまれています。そんな「フラン」がジョエル・ロブションから登場します。
「フラン」がジョエル・ロブションより新登場
ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内ブリックスクエア店など、「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、 「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店では「フラン ヴァニーユ」を2026年1月14日(水)より2月14日（土）までの予定で販売します。
フラン ヴァニーユ
価格：￥560（税込）
ジョエル・ロブションよりとろけるようになめらかなクリームと香ばしくザクザクとした食感の生地が織りなす、新たな「フラン」が登場。発酵バターを織り込んだ生地に、濃厚なコクと甘みが特徴の「御養卵」、コク深いクレーム・ドゥーブルを合わせ、さらにバニラビーンズを贅沢に使用したクリームを流し込み、丁寧に焼き上げています。
販売店舗
ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 全店
（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店、ニュウマン新宿店）
ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション全店
（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。