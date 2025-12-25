SNSで話題の「ドバイチョコ」進化系　丸の内で買える「エンジェルヘアドバイチョコ」は断面ビジュ強すぎで完売必至！

近年人気のドバイチョコレート。ピスタチオの風味とサクサクした食感がたまりません。そんなドバイチョコレート、なんと2026年は、白いふわふわが入った「エンジェルヘアチョコレート」に大進化！ 何これ！ インパクトありすぎで食べたい！

これは「来る」…！

トルコ・イスタンブールの5つ星ホテル「divan Hotel」で提供されているラグジュアリースイーツブランド「divan（ディヴァン）」。2026年のバレンタインスイーツがラインアップしています。

ピスタチオエンジェルヘアチョコレート

￥3,240(税込)

発売日：2026年1月16日(金)

ネクストブーム「エンジェルヘアチョコレート」が日本初上陸。チョコレートの断面から覗くのは、糸状のトルコのスイーツ“ピシュマニエ”。インパクトもありすぎで話題になりそう！

ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート

6個入 ￥3,240(税込)

発売日：2026年1月16日(金)

divanのベストセラー商品「ピスタチオドバイチョコレート」が、一口サイズになり新登場。ミルク、ホワイトチョコレートのほか、新作のベリーをアソートしたセットです。

divan バレンタイン２０２６ 販売店舗

期間：2月6日（金）～2月14日（土）

場所：丸の内ビルディング 1階

住所：東京都千代田区丸の内2丁目4−1