SNSで話題の「ドバイチョコ」進化系 丸の内で買える「エンジェルヘアドバイチョコ」は断面ビジュ強すぎで完売必至！
近年人気のドバイチョコレート。ピスタチオの風味とサクサクした食感がたまりません。そんなドバイチョコレート、なんと2026年は、白いふわふわが入った「エンジェルヘアチョコレート」に大進化！ 何これ！ インパクトありすぎで食べたい！
これは「来る」…！
トルコ・イスタンブールの5つ星ホテル「divan Hotel」で提供されているラグジュアリースイーツブランド「divan（ディヴァン）」。2026年のバレンタインスイーツがラインアップしています。
ピスタチオエンジェルヘアチョコレート
￥3,240(税込)
発売日：2026年1月16日(金)
ネクストブーム「エンジェルヘアチョコレート」が日本初上陸。チョコレートの断面から覗くのは、糸状のトルコのスイーツ“ピシュマニエ”。インパクトもありすぎで話題になりそう！
ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート
6個入 ￥3,240(税込)
発売日：2026年1月16日(金)
divanのベストセラー商品「ピスタチオドバイチョコレート」が、一口サイズになり新登場。ミルク、ホワイトチョコレートのほか、新作のベリーをアソートしたセットです。
divan バレンタイン２０２６ 販売店舗
期間：2月6日（金）～2月14日（土）
場所：丸の内ビルディング 1階
住所：東京都千代田区丸の内2丁目4−1