SNSで話題の「ドバイチョコ」進化系　丸の内で買える「エンジェルヘアドバイチョコ」は断面ビジュ強すぎで完売必至！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「divan」の「エンジェルヘアチョコレート」

　近年人気のドバイチョコレート。ピスタチオの風味とサクサクした食感がたまりません。そんなドバイチョコレート、なんと2026年は、白いふわふわが入った「エンジェルヘアチョコレート」に大進化！　何これ！　インパクトありすぎで食べたい！

これは「来る」…！

　トルコ・イスタンブールの5つ星ホテル「divan Hotel」で提供されているラグジュアリースイーツブランド「divan（ディヴァン）」。2026年のバレンタインスイーツがラインアップしています。

ピスタチオエンジェルヘアチョコレート
￥3,240(税込)
発売日：2026年1月16日(金)

「divan」の「エンジェルヘアチョコレート」

　ネクストブーム「エンジェルヘアチョコレート」が日本初上陸。チョコレートの断面から覗くのは、糸状のトルコのスイーツ“ピシュマニエ”。インパクトもありすぎで話題になりそう！

ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート
6個入　￥3,240(税込)
発売日：2026年1月16日(金)

「divan」の「ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート」

　divanのベストセラー商品「ピスタチオドバイチョコレート」が、一口サイズになり新登場。ミルク、ホワイトチョコレートのほか、新作のベリーをアソートしたセットです。

divan　バレンタイン２０２６　販売店舗
期間：2月6日（金）～2月14日（土）
場所：丸の内ビルディング 1階
住所：東京都千代田区丸の内2丁目4−1

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

