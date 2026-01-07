「12時間で世界一売れた」ギネス記録の大人気フィナンシェ「横浜バニラ」が再び東京駅に！

12時間で販売されたフィナンシェの個数でギネス世界記録を達成した「塩バニラフィナンシェ」を販売する「横浜バニラ」が、過去2回の出店で大きな反響を呼んだグランスタ東京へ、再び出店します！

横浜バニラ、グランスタ東京でポップアップ開催

横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、JR東京駅構内「グランスタ東京 スクエア ゼロ」にて、期間限定ポップアップストアを開催します。

塩バニラフィナンシェ

価格：3個入りミニギフトボックス￥1,100円(税込)、6個入りギフトボックス￥2,160(税込)

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェ。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめています。最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけています。

塩バニラクリーミーサブレ

価格：8個入りミニギフトボックス￥1,550(税込)、16個入りギフトボックス￥2,970(税込)

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ〜り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

※数に限りがあります。なくなり次第終了です >

横浜バニラポップアップストア

販売場所：JR東京駅 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（改札内 地下1階）

販売期間：2026年1月19日(月)〜1月30日(金)

営業時間： 8:00〜22:00、日・祝8:00〜21:00

※1月30日(金)は20:00までの営業となります