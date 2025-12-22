福岡の苺、徳島のゆず、熊本のマンゴー、青森のカシス、北海道のさくらんぼ、日本のフルーツをチョコレートにしたパレドオールのコレクションBOX、全部美味しそう

まだ年が明けたばかりですが、バレンタインのスイーツ情報が続々と入ってきています。「ショコラティエ パレドオール」では、日本各地のフルーツや香りが楽しめるショコラを販売。どれも美味しそうで、私もウィッシュリストに入れておきます。

季節を感じるあの果物も香りもショコラに

「ショコラティエ パレドオール」で、「果（くだもの）」「香（かおり）」に着目したコレクションBOXを販売します。

日本のおいしさ「果（くだもの）」 内容量：5個入

￥4,320（税込）

販売場所：丸ビル1階 マルキューブ特設会場

日本各地のフルーツの中から福岡の苺（あまおう）、徳島のゆず（木頭柚子）、熊本のマンゴー（菊池マンゴー）、青森のカシス（あおもりカシス）、北海道のさくらんぼ（南陽）を厳選。洋酒漬けのさくらんぼを混ぜ込んだり、カシスや柚子のパートドフリュイの層をガナッシュと重ねるなど、様々な工夫を凝らして果物の味わいを最大限引き出しました。

日本のおいしさ「香（かおり）」 内容量：5個入

￥4,320（税込）

販売場所：ショコラティエ パレドオール東京店、丸ビル1階 マルキューブ特設会場

高知の生姜、岐阜のわさび、和歌山の山椒、兵庫のきな粉、静岡の桜（葉）を使ったショコラ。素材に合わせて自家製チョコレートをブレンドし、様々な香りが広がるショコラに仕上げました。

「ショコラティエ パレドオール」の日本のおいしさ「果（くだもの）」「香（かおり）」

期間：2月6日（金）～2月14日（土）

販売場所：丸ビル1階 丸キューブ 特設会場