福岡の苺、徳島のゆず、熊本のマンゴー、青森のカシス、北海道のさくらんぼ、日本のフルーツをチョコレートにしたパレドオールのコレクションBOX、全部美味しそう

「ショコラティエ　パレドオール」のバレンタインショコラコレクション

　まだ年が明けたばかりですが、バレンタインのスイーツ情報が続々と入ってきています。「ショコラティエ　パレドオール」では、日本各地のフルーツや香りが楽しめるショコラを販売。どれも美味しそうで、私もウィッシュリストに入れておきます。

季節を感じるあの果物も香りもショコラに

　「ショコラティエ　パレドオール」で、「果（くだもの）」「香（かおり）」に着目したコレクションBOXを販売します。

日本のおいしさ「果（くだもの）」 内容量：5個入
￥4,320（税込）
販売場所：丸ビル1階　マルキューブ特設会場

「ショコラティエ　パレドオール」の「果（くだもの）」

上から順に【あまおう】福岡県：池上農園、【木頭ゆず】徳島県：那賀町木頭地区、【菊池マンゴー】熊本県：友枝マンゴー農園、【あおもりカシス】青森県：あおもりカシスの会、【さくらんぼ】北海道：仙北昌洋 観光園

　日本各地のフルーツの中から福岡の苺（あまおう）、徳島のゆず（木頭柚子）、熊本のマンゴー（菊池マンゴー）、青森のカシス（あおもりカシス）、北海道のさくらんぼ（南陽）を厳選。洋酒漬けのさくらんぼを混ぜ込んだり、カシスや柚子のパートドフリュイの層をガナッシュと重ねるなど、様々な工夫を凝らして果物の味わいを最大限引き出しました。

日本のおいしさ「香（かおり）」 内容量：5個入
￥4,320（税込）
販売場所：ショコラティエ　パレドオール東京店、丸ビル1階　マルキューブ特設会場

「ショコラティエ　パレドオール」の「香（かおり）」

上から順に【きな粉】兵庫県：小田垣商店、【生姜】高知県：中屋ファーム、山﨑生姜農園、【山椒】和歌山県：かんじゃ山椒園、【わさび】岐阜県：わさび屋、【桜】静岡県：花びら舎

　高知の生姜、岐阜のわさび、和歌山の山椒、兵庫のきな粉、静岡の桜（葉）を使ったショコラ。素材に合わせて自家製チョコレートをブレンドし、様々な香りが広がるショコラに仕上げました。

「ショコラティエ　パレドオール」の日本のおいしさ「果（くだもの）」「香（かおり）」
期間：2月6日（金）～2月14日（土）
販売場所：丸ビル1階　丸キューブ　特設会場

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

