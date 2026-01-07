「赤・白・緑」の構成美。芸術点が高すぎる三菱一号館美術館併設カフェのアフタヌーンティーは目と舌で楽しんで！

クラシックな趣が人気の三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」。素敵な空間でアフタヌーンティーをいただけば、ますます贅沢なひとときが過ごせそう！

冬のご褒美ティータイム

三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」では、美術館の展示替え期間に限定販売している、季節に合わせたアフタヌーンティーを2026年1月26日（月）～2月17日（火）の期間限定で提供します。

Café 1894『Palette in Three Colors ～赤・白・緑～』アフタヌーンティー

販売日時：2026年1月26日（月）～2026年2月17日（火）①15:00～ ②15:30～

※2つの時間帯から選べます

料金：お一人様￥6,000（税込）※ご注文は2名様より

予約受付：

・WEB予約 https://mimt.jp/cafe1894/#/top

・電話予約 03-3212-7156

※2日前までに要予約

艶やかなベリーの“赤”、やわらかく広がる“白”、そして ピスタチオがもたらす深みのある“緑”。三色の彩りと旬の素材を、スイーツとセイボリーの構成でバランスよく散りばめ、冬のご褒美にふさわしいアフタヌーンティーに仕上げています。

サブテーマは 「ベリーとピスタチオ」。主役となる苺のロゼテリーヌやプレートの随所にピスタチオを散りばめながら、赤・白・緑の“三色のパレット”で冬の味わいを多彩に表現しています。

Café 1894のアフタヌーンティーを象徴する「Assiette Dessert」は、旬のあまおう苺を贅沢に使ったロゼテリーヌ。苺の瑞々しさに細かく砕いたピスタチオの香ばしさが重なり、ゼリーならではの澄んだ口当たりとともに楽しめます。ホワイトチョコレートが冬らしいまろやかさを添え、赤・白・緑の彩りが映える最初の一皿です。

1st Plateは、苺やチェリー、ピスタチオといった素材それぞれの持ち味を異なる菓子で表現した構成です。瑞々しい果実の赤、まろやかな白、香ばしい緑が重なり、味わいのコントラストとして広がります。2nd Plateは、スコーンを中心に小さな焼菓子を添えた取り合わせ。スコーンはベリーのコンフィチュールとホイップ塩バターをお好みで合わせ、味の変化を楽しめます。途中で3rdプレートのセイボリーを挟めば、甘味と塩味がバランスよく続き、最後まで飽きることなく食べすすめられる内容です。

Café 1894

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館1F

営業時間：11:00～23:00

ランチタイム 11:00～14:30（L.O.14:00）

カフェタイム 14:30～17:00（L.O.16:30）

※アフタヌーンティー開催期間は、通常のカフェタイムの営業は行いません。

ディナータイム17:00～23:00（L.O.22:00）

休業日：不定休