断面から「可愛い」コロンバン旬の苺スイーツ、味も見た目も天才！

今の季節、旬のフルーツといえば苺！ そのまま食べてももちろん美味しいですが、苺のスイーツもたまりません。コロンバンでは、見た目も可愛い苺のスイーツが多数登場。食べ比べて楽しみたい！

苺が主役のケーキ大集合

コロンバンでは東京駅 グランスタ店など各店で、1月15日から苺を使った期間限定のケーキ4種が登場しています。

苺のムース

価格：￥756（税込）

濃厚な苺の風味をたっぷりと閉じ込めたふわふわのムースに、味の変化と食感のアクセントを加える2層のゼリーを忍ばせています。濃厚な苺とフランボワーズ、爽やかなライチのゼリーが、ムースと一体となり、苺の芳醇な甘みとライチのすっきりとした爽やかさの絶妙なハーモニーを奏でます。

苺のモンブラン

価格：￥756（税込）

シュー生地の土台に、甘酸っぱい苺ジャム、スポンジ生地、まろやかな苺のディプロマットクリーム（自家製カスタードと生クリーム）、濃厚な苺ゼリーを重ね、苺のクリームをモンブランのように細く、ふんわりとたっぷり絞っています。食感と風味が次々に変化する、シュークリームとモンブランを融合させた贅沢な逸品です。

苺のタルト

価格：￥999（税込）

旬の苺を贅沢に使った、とろけるような口どけの苺タルトです。タルトの底には甘酸っぱい苺ジャムとスポンジ生地を重ね、その上に、自家製カスタードとバターを合わせた特製クレーム・ムースリーヌをたっぷり絞っています。濃厚なクリームとジューシーな苺が織りなす至福の味わいです。

苺のロールケーキ

価格：￥1,485（税込）

バニラが香る、しっとり食感のロール生地で、苺の果肉入りクリームを丁寧に巻き上げています。さらにクリームでコーティングし、パイクラムと苺で華やかに仕上げた一品です。

コロンバン 苺を使ったケーキ各種

販売期間：2026年1月15日（木）～4月15日（水）

＊「苺のタルト」のみ2026年2月15日（日）～4月15日（水）

販売店舗：コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿（売店）、東京駅 グランスタ店、京王新宿サロン、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店

＊店舗により、商品のお取り扱いや販売期間が変更となる場合があります。