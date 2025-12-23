「世界5大ウイスキー」のチョコで大人を甘やかすバレンタイン　お酒好きの二人ならこれで一晩中語れます

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

ウイスキーを使ったショコラBOX

　バレンタインが近づき、さまざまなお店から新作チョコレートの発売が予定されています。「ショコラティエ　パレドオール」では、ウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売。自分用に購入して食べ比べても良し、お酒好きな人にプレゼントしても良し！

ウイスキーを使ったショコラBOX

　新丸ビルに東京店を構える「ショコラティエ　パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店、公式オンラインショップにてウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売します。

　「世界5大ウイスキー」「ジャパニーズクラフトウイスキー」「日本のウイスキー」のカテゴリーに分け、それぞれの味わいと自家製チョコレートがお互いを引き立て合うウイスキーショコラとなっています。

世界の５大ウイスキーショコラ
価格：￥3,888（税込）

世界の５大ウイスキーショコラ

ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ
価格：￥4,320（税込）

ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ

日本のウイスキーコレクション
価格：￥3,888（税込）

日本のウイスキーコレクション

ショコラティエ　パレドオール 東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F
TEL：03-5293-8877

