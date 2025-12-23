「世界5大ウイスキー」のチョコで大人を甘やかすバレンタイン　お酒好きの二人ならこれで一晩中語れます

バレンタインが近づき、さまざまなお店から新作チョコレートの発売が予定されています。「ショコラティエ パレドオール」では、ウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売。自分用に購入して食べ比べても良し、お酒好きな人にプレゼントしても良し！

ウイスキーを使ったショコラBOX

新丸ビルに東京店を構える「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店、公式オンラインショップにてウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売します。

「世界5大ウイスキー」「ジャパニーズクラフトウイスキー」「日本のウイスキー」のカテゴリーに分け、それぞれの味わいと自家製チョコレートがお互いを引き立て合うウイスキーショコラとなっています。

世界の５大ウイスキーショコラ

価格：￥3,888（税込）

ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ

価格：￥4,320（税込）

日本のウイスキーコレクション

価格：￥3,888（税込）

ショコラティエ パレドオール 東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F

TEL：03-5293-8877