「世界5大ウイスキー」のチョコで大人を甘やかすバレンタイン お酒好きの二人ならこれで一晩中語れます
バレンタインが近づき、さまざまなお店から新作チョコレートの発売が予定されています。「ショコラティエ パレドオール」では、ウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売。自分用に購入して食べ比べても良し、お酒好きな人にプレゼントしても良し！
ウイスキーを使ったショコラBOX
新丸ビルに東京店を構える「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店、公式オンラインショップにてウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売します。
「世界5大ウイスキー」「ジャパニーズクラフトウイスキー」「日本のウイスキー」のカテゴリーに分け、それぞれの味わいと自家製チョコレートがお互いを引き立て合うウイスキーショコラとなっています。
世界の５大ウイスキーショコラ
価格：￥3,888（税込）
ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ
価格：￥4,320（税込）
日本のウイスキーコレクション
価格：￥3,888（税込）
ショコラティエ パレドオール 東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F
TEL：03-5293-8877
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。