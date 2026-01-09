セガは1月9日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）にてサービス中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.3.0のアップデートを実施。

今回のアップデートでは、メインストーリー第3章「無償の愛」第3幕を公開し、豪華アイテムが手に入る記念イベントを開催中。また、新たな★5怪盗として、疾風と氷結の二つの属性を自在に切り替えることが可能な「琴音・アイスストーム」が登場している。

さらに、仲間のステータスを強化するコンテンツ“イメジャリー”が拡張されたほか、その強化素材が手に入るバトルコンテンツ“星盤の試練”が新たに登場。2026年も本作を楽しもう。

■メインストーリー第3章「無償の愛」第3幕公開！

風紀委員長である「多祢村 理子」とともに、学園内で起こる異変に立ち向かうメインストーリー第3章「無償の愛」の第3幕を配信開始。また、メインストーリーの紹介も含んだver. 3.0のPVを公開しているので、こちらもチェックしよう。

▼ver.3.0PV

https://www.youtube.com/watch?v=ZD1N2cVRzpw

■「無償の愛」第3幕公開記念イベントを開催！

第3幕で追加されたコンテンツをプレイして目標を達成すると、契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」最大1280個や、主人公の★5武器などと交換できる「喚喜のメダル」、イベント専用アイテム「梅花団子」が手に入る。

「梅花団子」は集めた数に応じて、ランクVIIのペルソナ「ジャアクフロスト」や“イメジャリー”に使用する新アイテム「星屑晶珠」などを獲得可能だ。開催期間は、2026年2月5日10時59分まで。

■新たな★5怪盗「琴音・アイスストーム」が登場！

新★5怪盗「琴音・アイスストーム」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。「PICKUP怪ドル契約“キス・アンド・クライ”開催！」の期間は、2026年2月5日10時59分まで。

★5怪盗「琴音・アイスストーム」（コードネーム：モント）

疾風と氷結の二つの属性を自在に切り替える、反抗ロールのキャラクターで、属性を切り替えると、スキルセットも変化する。

疾風属性では、チームに強化を付与し敵に多段攻撃を仕掛けることが得意。氷結属性では、敵を弱体化し味方にシールドを付与しながら、強力な一撃を放つことが可能。

パーティ内に琴音・アイスストームと同じ属性の怪盗が多いほどダメージが大幅に上昇するので、疾風・氷結パーティのアタッカーとして、幅広く活躍する。

▼琴音・アイスストーム イメージムービー

https://www.youtube.com/watch?v=k6KIc0MogGg

■“イメジャリー”拡張！＆新コンテンツ“星盤の試練”登場！

主人公以外の怪盗を強化・育成する“イメジャリー”の機能を拡張した。外側のステータス強化を行うと、対応する内側にある「スキル強化」や「ステータス上昇」などの強化項目が解除可能となる。

また、“イメジャリー”の強化素材「明星晶珠」や「星屑晶珠」などが手に入る新たなバトルコンテンツ“星盤の試練”が登場。“星盤の試練”は、限定された挑戦回数とキャラクターの使用回数にあわせてパーティ編成を工夫しながら、星座モチーフで散りばめられた各ステージの攻略を目指す、踏破型のコンテンツだ。

各ステージのクリアで素材が手に入るほか、高難易度のステージではレアな素材が多く手に入る。完全制覇を目指して、ぜひチャレンジしてみよう。“星盤の試練”開催期間は、2026年2月5日4時59分まで。

■Ver.3.0アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！ さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.3.0」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると武器契約で使用可能な「プラチナミリコイン」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中。

また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×500と運試しコンテンツ“祈願”に使用可能な「神楽鈴」×5をプレゼントするほか、Ver.3.0アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.3.0」視聴の感謝を込め、「自在結晶」×500をプレゼントしている。合計で「自在結晶」×1000がゲット可能だ。

ログインボーナス開催期間は、2026年1月22日10時59分まで。アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間は、1月22日10時59分までだ。

■「ペルソナ」シリーズ30周年記念特設サイトを公開中！

「ペルソナ」シリーズは、2026年に30周年を迎える。これを記念し、30周年期間中には新グッズやイベントなど、さまざまなお楽しみ企画を用意。特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記氏による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しているほか、グッズやイベントの情報を掲載中なので、ぜひアクセスしてみよう。

▼「ペルソナ」シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

■『P5X』ハーフアニバーサリーの情報をまとめたスペシャルサイトも公開中！

ゲーム内のイベント情報はもちろん、リアルでのコラボレーション施策など、ハーフアニバーサリーに関する情報が網羅されたスペシャルサイトを公開中。各施策の開催にあわせて今後も更新されていくので、ぜひともチェックしよう。

▼『P5X』ハーフアニバーサリースペシャルサイト

https://p5x.jp/lp/

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）