セガは12月8日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.2.6のアップデートを実施した。

今回のアップデートでは、『ペルソナ５』（以下、P5）とのオリジナルイベント第3弾・後半の開催や、新★5怪盗として『P5』の「奥村 春（コードネーム：ノワール）」が登場する。

また、Ver.2.6のアップデート記念のログインボーナスや、公式放送関連のプレゼントを配布中だ。

■『P5』オリジナルイベント第3弾・後半を開催！

『P5』に登場するパレスと酷似した場所で『P5X』の怪盗団と『P5』の「心の怪盗団」が出会い、協力していくストーリーなどが楽しめるオリジナルイベントの第3弾・後半では、心の怪盗団の「ノワール（奥村 春）」が新登場する。

新たなパレスの探索やボスバトルに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「ゴールドチケット」や「プラチナミリコイン」などの豪華報酬を手に入れよう。開催期間は、2025年12月25日7時59分まで。

※期間終了後は通常イベントに切り替わり、一部イベントを除いての継続プレイが可能です。

【コンテンツ紹介】

『P5X』×『P5』の完全オリジナルストーリーが展開。ノワールを始めとした心の怪盗団の面々とともに、新たなパレスを攻略しよう。イベント終了までにステージミッションをクリアすると、期間限定の交換所で「ゴールドチケット」などに交換可能な「『反逆』のコイン・宙」が手に入る。

【ストーリー あらすじ】

宇宙基地のような場所へ飛ばされた怪盗団。ロックのかかった扉を前にして困っていると、そこへ凛とした声が響き渡る。

「俺は今、ジョーカーではない。美少女怪盗だ！」

●ボスバトル開催！

歪みレベルに応じた強大なボスを撃破し、主人公の専用武器などと交換可能な「喚喜のメダル」を集めよう。また、撃破済みのレベルには「スタミナモード」が解放される。「スタミナモード」は、体力を消費しての挑戦が可能で、撃破すると「『反逆』のコイン・宙」などの報酬が獲得可能だ。

●「奥村 春」がルブランに登場！

四軒茶屋にある純喫茶「ルブラン」に「奥村 春」が登場。関連する都市生活を行うと、報酬の獲得できる。

■新たな★5怪盗「奥村 春」が登場！

『P5』から新たな★5怪盗「奥村 春」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用★5武器「ラストクォーター」は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。PICKUP怪ドル契約“美少女怪盗、推参！”の開催期間は、2025年12月25日7時59分まで。

▼ピックアップ怪盗 ★5「奥村 春」（コードネーム：ノワール）

スキルを使用すると、敵にダメージを与えると同時に遠隔攻撃にさまざまな強化効果を付与する。その強化効果の数に応じて遠隔攻撃が強化されていき、敵全体に強力な念動属性ダメージを与える。

スキルと遠隔攻撃を繰り返すことで、継続的に高火力を敵に浴びせることができ、優雅で華麗な戦いぶりで敵を一掃する。また、敵が受けるクリティカルダメージを上昇させることも可能。

▼中国アジア版からの性能調整

▼奥村 春（CV：戸松 遥さん）性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=ptUU2aWKuRs

▼「奥村 春」の性能について、詳しい情報がもっと知りたい人は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=7ePaDhXJZug

■“スペシャルコスチューム”に奥村 春のメイド服コスチュームが登場！

特別な装いでバトルを楽しめる“スペシャルコスチューム”に、「メイド服・奥村 春」が登場。コスチュームは「ショップ」で購入が可能だ。また、新コスチュームの登場記念として、2026年1月8日10時59分まで、購入に必要な「自在結晶」が3200→2880個になるオトクなセールを実施中だ。

■Ver.2.6アップデート記念！ ログインボーナス＆プレゼントを実施！ 公式放送「Persona X-Stream ver.2.5&2.6」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると武器補給で使用できる「プラチナミリコイン」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中。

また、上記に加え、アップデート記念として契約などに使用できる「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.2.6アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.2.5&2.6」視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント。合計で「自在結晶」×600が手に入る。

ログインボーナス開催期間、アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間はともに2025年12月25日7時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）