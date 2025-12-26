セガは12月26日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、サービス開始より半年を迎え、Ver.2.7ハーフアニバーサリーアップデートを実施した。

今回のアップデートでは、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』（以下、P5R）の「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」がシリーズ初のパーティメンバーとして登場するほか、特別に書き下ろされたストーリーなどが楽しめるオリジナルイベントを全世界同時開催。

また、これまで多くのユーザーにプレイされたことへの感謝の気持ちとして、豪華キャンペーンを実施。半周年のお祭りを、余すことなく楽しもう。

■『P5R』より「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が登場！ オリジナルイベントを開催！

看守姿の双子の少女「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が登場するオリジナルイベントを開催。

イベントストーリーを進めたりボスバトルに挑戦して、契約（ガチャ）に使える「自在結晶」や「プラチナミリコイン」などの豪華報酬を手に入れよう。開催期間は、2026年1月22日10時59分まで。

※期間終了後は通常イベントに切り替わり、オリジナルストーリーのみ継続してプレイすることが可能です。

【コンテンツ紹介】

「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が登場する、完全オリジナルストーリーが展開する。イベント期間中にステージをクリアすると、期間限定の交換所で豪華報酬に交換可能な「『反逆』のコイン・刑」が入手可能だ。

《ストーリー あらすじ》

メメントスの異変を単独で調査していたルフェルが、消息を絶った。

ルフェルを探すためメメントスへと向かった主人公は、シャドウに襲われていた謎の双子 ジュスティーヌとカロリーヌに出会う。

不思議な雰囲気を纏った2人は、高圧的な態度で「この世界を案内しろ」と主人公に命令するが……。

●在りし日の回顧・異

特定レベルのボスを撃破し、主人公の専用武器などと交換可能な「喚喜のメダル」を集めよう。さらに、撃破済みのレベルには「スタミナモード」が解放される。

「スタミナモード」は体力を消費しての挑戦が可能で、ボスを撃破すると「『反逆』のコイン・刑」などの報酬が獲得できる。

●カプセルトイ

イベントストーリーや“在りし日の回顧・異”をクリアすると、「ジュスティーヌ&カロリーヌ」の特別なカプセルトイを獲得可能。カプセルトイはショーケースに飾ることができるほか、収集度100％の報酬も用意されている。

◆“契約”に★5「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が登場！

『P5R』より、「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が特定のキャラクターの出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。2人が前衛バトルメンバーとして登場するのは、『ペルソナ５』シリーズ初。

また、『P5X』で初登場の“自律ロール”で、万能属性の★5キャラクターだ。PICKUP怪ドル契約“更生への道のり”の開催期間は、2026年1月22日10時59分まで。

▼ピックアップ★5「ジュスティーヌ&カロリーヌ」（CV：豊崎愛生さん）

それぞれ属性、効果が違う4つのスキルを持つ。スキルは敵にダメージを与えると同時に、支援効果や回復などの追加効果をスキルごとに発揮する。

スキルはパーティ編成にあわせて、戦闘開始時に2つを選ぶことが可能。その組みあわせにより、バトル中で対応するロール効果を受けられる。

敵の弱点にあわせてスキルを編成してダメージを与えながら味方を強化し、パーティ全体の火力を大幅に底上げする。その圧倒的な強化性能と編成の柔軟性により、どのパーティでも活躍できる。

◆主人公の“スペシャルコスチューム”が新登場！

特別な装いでバトルを楽しめる“スペシャルコスチューム”に「群青色の衣装・主人公」が登場。コスチュームはパレス探索中やバトルでも反映され、総攻撃とHIGHLIGHTが専用の演出となる。

また、新コスチュームの登場記念として、購入に必要な「自在結晶」が3600→3240個になるお得なセールを2026年1月22日10時59分まで実施中。さらに、期間中に「群青色の衣装セット」を購入すると「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」のカプセルトイを獲得できる。