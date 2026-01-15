アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは1月15日、“岡田耕始”企画プロデュース最新作となる「新作学園RPG」のティザーサイトを公開した。

岡田耕始氏といえば、アトラスのRPG「真・女神転生」生みの親として知られるゲームクリエイター。ティザーPVではDNAの二重らせんや謎の施設、大きく見開かれた何者かの目などが描写されており、ひと言でいえば「不穏」な印象を受ける。

シナリオライターとサウンドにはフリューの学園RPG「Caligula -カリギュラ-」を手掛けた里見 直氏と増子 津可燦氏を起用。

キャラクターデザインには、Netflix配信アニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」を担当したイリヤ・クブシノブ氏を迎え、岡田耕始氏の思い描く世界観を表現するという。

タイトルの正式発表は1月29日の予定。どんな学園RPGになるのか、続報に期待しよう。

【『新作学園RPG』1月29日（木）発表】

▼企画プロデュース「岡田耕始」のメッセージ▼

――――――――――――――――――――――

CSゲーム機用RPG開発は久しぶりなのでワクワクしています。

皆さんへの究極のメッセージを受け取ってください。

この後の発表をご期待ください。 — 新作学園RPG 公式アカウント (@compileheart_vc) January 15, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：新作学園RPG（仮）

ジャンル：学園RPG

販売：コンパイルハート／ガイア

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART©GAIA