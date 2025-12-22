【1月26日】嬉しすぎる～！ 丸の内にシンガポールチキンライスの名店「チャターボックス」がオープン！

シンガポールを代表するレストランブランド「CHATTERBOX （チャターボックス）」が丸の内に進出します。

今年から、現地まで行かなくても丸の内で本格的な味わいのシンガポール料理が楽しめちゃうようになりますよ！

シンガポールチキンライスの名店が丸の内にオープン

シンガポールを代表するレストランブランドが、日本の旗艦店「CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店」として2026年1月26日にグランドオープンします。

「チャターボックス」は1971年、オーチャード通りの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール」（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）にて誕生しました。看板メニューのシンガポールチキンライスをはじめ、ラクサ、バクテー（肉骨茶）など、シンガポールを代表する料理を提供する名店として広く知られています。

東京・丸の内にオープンする店舗は、日本国内の旗艦店となり、香港・マカオ・フィリピン・台湾に続くアジア展開の新たな拠点となっています。

CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階

グランドオープン：2026年1月26日（月）