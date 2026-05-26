Behaviour Interactiveは5月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）について、新チャプター「Dead by Daylight: Jason」をリリース予定だと発表。リリース予定日は、2026年6月17日となる。

また発売に先駆け、SteamにてPTB（パブリックテストビルド）を実施する。実施日時は、2026年5月27日0時より。

▼オフィシャルトレーラー

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本チャプターは、Jason Universeとのコラボレーションにより、長年ファンが待ち望んでいたホラー界の金字塔、ホッケーマスク姿の冷酷な殺人鬼「Jason Voorhees」（ジェイソン・ボーヒーズ）がついに『Dead by Daylight』の霧の森へ姿を現す。

ジェイソンの45年にわたる歴史を象徴するかの如く、「物音を立てずに近づき、不意打ちを仕掛ける」というステルス性を擁した残忍なプレイスタイルが、背筋も凍るおぞましい体験を提供する。プレイヤーは、ジェイソンならではの圧倒的な力と恐怖を存分に味わうことができるだろう。

■10周年の節目に偉大なホラーアイコンとのコラボレーションが実現

過去10年にわたりホラー界のさまざまなキャラクターを「霧の森」に集結させてきた、『Dead by Daylight』の節目にふさわしく、あのジェイソンがやってくる。

マチェットを振るう狂気のキラーが霧の森に足を踏み入れた瞬間から、その圧倒的な存在感でマップ上のすべてのサバイバーに恐怖を植え付ける。

ジェイソンが思いもよらない場所に潜んでいるのではないかと、サバイバーたちはあらゆる判断に迷いを覚え、自らの決断を疑わざるを得ない、まさに恐怖と隣りあわせの時間が続いていく。

『Dead by Daylight』が2016年にゲームリリースされて以降、ジェイソンの参戦を望む声は数多く寄せられてきた。開発チームもまたジェイソンとのコラボレーションを願い続けた結果、今回ついにこの素晴らしいコラボレーションが実現するに至った。

本チャプターについて、『Dead by Daylight』シニア・クリエイティブ・ディレクターのデイブ・リチャード氏は以下のように述べている。

「10周年を記念するチャプターは、真に特別なものでなければいけません。このコラボレーションの実現可能性が見えてきた際、10周年という節目こそ絶好のタイミングであると確信しました。

我々のコミュニティには熱心なホラーファンが数多くいるため、ジェイソンを霧の森に迎え入れることは、まさに私たちが思い描いていた10周年の祝い方と言えるでしょう。

Jason Universeの素晴らしいチームとの協業で、『Dead by Daylight』にとって途轍もなく重要なタイミングに、ホラー界を象徴するスラッシャーであるジェイソンのチャプターをお届けでき、とても嬉しく思っています。」

今回のコラボレーションについて、Jason Universeを展開するHorror, Inc.のエグゼクティブ・バイスプレジデント、ロビー・バーサミアン氏は以下のようにコメントしている。

「我々のファンもまた、『Dead by Daylight』のゲームリリース以降ずっとジェイソンが霧の森に登場することを望んでいました。

10周年という特別なタイミングをさらに意義深いものにできたのではと、嬉しく思っています。ジェイソンだからこそ実現できる新たなゲームプレイを、皆さんにご体験いただける日が待ちきれません。

『Dead by Daylight』では常に悪夢のようなホラーストーリーが描かれており、今回ジェイソンの登場によって展開される刺激的な新章を、プレイヤーの皆さんに存分に楽しんでいただけることを願っています。」

■ジェイソンならではの特殊能力

今回キラーとして登場するジェイソンの特殊能力には、2つの要素が含まれている。

1つ目は「Omnipresent Evil（神出鬼没の悪）」で、予期せぬ場所に現れサバイバーを不意打ちすることができる、ジェイソンのステルス性を体現した能力だ。

「神出鬼没の悪」を発動すると、ジェイソンはマップ上から姿を消し、さらに移動速度が上昇する。これにより、サバイバーに居場所の手がかりを一切与えることなく、素早くマップ内を移動できるようになる。

姿を消している間は、足跡などからサバイバーの動きを予測し、より効率的に相手を追い詰めることが可能だ。

ジェイソンは姿を消した状態から、パレットや窓枠、破壊可能壁など障害物をターゲットに再出現できる。障害物を破壊しながら突如姿を現すため、サバイバーに大きな衝撃を与えることだろう。

ジェイソンと対峙するプレイヤーは、キラーの姿が突然見えなくなるという緊張感に加え、障害物を乗り越えた先に凶悪なジャンプスケアが待ち受けているかもしれない……という不安とも向きあわなければならない。

ジェイソンの特殊能力の2つ目には、周囲にあるアイテムを駆使してサバイバーを仕留めるという、彼ならではの残虐性と独創性が表現されている。

ジェイソンがマッチに登場すると、マップの至る所にロッカーの破片や壊れた発電機の部品、粉々に砕けたパレット、フックなどが詰め込まれたコンテナが出現し、ジェイソンはこれらを拾い上げ、凄まじい勢いで投げつけることができる。

ほかの遠距離攻撃を持つキラーとは異なり、使用するアイテムは一つずつ回収する必要がある。さらに、「神出鬼没の悪」状態に入るまでは補充できないため、使いどころには高い戦略性が求められる。

アイテムを命中させることでサバイバーをよろめかせることができるほか、負傷したサバイバーが壁際で攻撃を受けるとその場に押さえつけられ、ジェイソンに仕留められるまで身動きも出来ず、なんとも無力な状態で取り残されることになる。

■恐怖の「Jasonコレクション」が登場

本チャプターのリリースにあわせて「Jasonコレクション」が登場。本コレクションには、原作に敬意を示したクラシックな姿から、霧の森ならではの独自の解釈を加えたものまで、ジェイソンをテーマにした多彩なコーディネイトが収録されている。

ジェイソンのデフォルトの姿では、ホラー界のレジェンドであるグレッグ・ニコテロ氏がデザインした、ホッケーマスク、マチェット、そして数え切れないほどの殺戮を経て擦り切れた洋服という、誰もが知る象徴的な姿が再現されている。

コレクションに含まれている「奥地の戦慄」コーディネイトでは、ジャケットの代わりにフランネルシャツとサスペンダーを身にまとい、武器もマチェットから重厚な斧へと変化する。

さらに「救いのない死」コーディネイトでは肉体が腐敗し、骨が露出したおぞましい姿へと変貌し、手にはシャベルを携えている。

そして「絶望の淵」コーディネイトでは、フジツボやサンゴ、海藻に全身を覆われ海の底から蘇ったかのようなジェイソンの姿を見ることが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：Dead by Daylight

ジャンル：ホラー・アクション

配信：Behaviour Interactive

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）

配信日：配信中

価格：

PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円

Nintendo Switch版：4600円

Xbox Series X|S／Xbox One：3056円

PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円

CERO：Z（18才以上対象）

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