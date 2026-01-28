2026年1月30日18時には狩野英孝さんによる2対8モードを使ったトーナメントが開催！
『DbD』にて「ストレンジャー・シングス」とのコラボチャプター第2弾が配信開始！
Behaviour Interactiveは1月28日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）にて配信中の『Dead by Daylight』について、新たなキャプチャーとなる『Dead by Daylight:「ストレンジャー・シングス 未知の世界」チャプター2』を配信した。
価格はプラットフォームによって異なるので、各デジタルストアを確認してほしい（PlayStation Storeでは1210円）。
▼ローンチトレーラー
また、2026年1月30日の18時には、狩野英孝さんによる『Dead by Daylight』2対8モードを使ったトーナメントが開催される。こちらもぜひともチェックしてみよう。詳細は下記のリンクを確認してほしい。
https://www.openrec.tv/ppv/eikocup_dbd2026-1
【ゲーム情報】
タイトル：Dead by Daylight
ジャンル：ホラー・アクション
配信：Behaviour Interactive
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）
配信日：配信中
価格：
PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円
Nintendo Switch版：4600円
Xbox Series X|S／Xbox One：3056円
PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円
CERO：Z（18才以上対象）
【DLC】
タイトル：『Dead by Daylight:「ストレンジャー・シングス 未知の世界」チャプター2』
配信日：配信中（2026年1月28日）
価格：1210円～
© 2015-2026 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission.