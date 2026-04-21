Behaviour Interactiveは4月22日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）について、過去の実装時にも大好評を得た「2対8モード」を、期間限定で再び実装すると発表。実施期間は、2026年4月29日から5月20日まで。

今回の「2対8モード」は、ゲームプレイに新たなアップデートが加えられたことで、より進化し洗練されたゲームモードとして戻ってくるという。また、ファンから多くの要望のあった「進撃の巨人コレクション」には、新たなコーディネイトが多数追加される。

▼オフィシャルトレーラー

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■大人気の「進撃の巨人コレクション」へ待望の新作が複数追加！

全10種類のコーディネイトを収録する形で2022年に霧の森にデビューした「進撃の巨人コレクション」は、『Dead by Daylight』の中でもとくに人気の高いコレクションのひとつとなった。コレクションの発表以降、「進撃の巨人」の象徴的なキャラクターやそのテーマを求める声はさらに高まっていた。

この度、その期待に応える形で、本コレクションが「2対8モード」の一部として展開される。今回のコレクションの目玉である「進撃の巨人」レジェンダリーコーディネイトでは、トラッパーを霧の中を彷徨う巨大な破壊の化身へと変貌させる。

また、ジェイク・パーク用の「お掃除リヴァイ」コーディネイト、木村結衣用の「ミカサの黒い兵服」コーディネイト、そしてタリータ・リーラ用の「サシャの兵服」コーディネイトにも注目だ。

さらに、サバイバーのレナート・リーラ、アダム・フランシス、ミカエラ・リード、ハディ・カウルには「女王の舞踏会の装い」コーディネイトが、フェン・ミンには「自由の心」コーディネイトをそれぞれ用意。TVアニメ「進撃の巨人」仕様のロビー背景も復活するため、あわせて期待しよう。

■プレイヤーフィードバックを反映した更なるアップデート

今回の「2対8モード」においても、これまでと同様にプレイヤーフィードバックやゲーム内データに基づき、引き続き本モードのバランスとゲームプレイが調整されている。今回は、キラー2キャラクターに調整が施され、デススリンガーはリロード時やミスショット時のペナルティが軽減され、よりスムーズで安定したゲームプレイが可能になるよう強化されている。

一方、鬼には若干の弱体化が施され、「血の怒り」モード発動中にサバイバーを瀕死状態にした際、より多くの持続時間を失うようになり、その圧倒的な強さを抑制できるよう調整が加えられた。

また、サバイバー側の体験向上を目的に、「檻」の仕組みに関するアップデートが行われた。檻が再配置される際には出血タイマーが一定時間停止するようになり、サバイバー同士が救助の連携を取りやすくなっている。あわせて檻の再配置にかかる時間も短縮され、マッチのスピード感を維持しつつ、より積極的なチームプレイが促されるよう進化。

さらに、新マップとして「浄罪の神殿」と「アイアンワークス・オブ・ミザリー」が追加され、いずれも「2対8モード」のゲームプレイに適応するよう調整が施されている。

■ご褒美も忘れずに！

「進撃の巨人コレクション」の追加とともに実装される「2対8モード」にふさわしく、一連のクエストをクリアすることで、「進撃の巨人」バッジ、バナー、魔よけといったスペシャルな報酬が入手可能。アップデートされて再登場を果たす「2対8モード」は、2026年4月29日から5月20日まで期間限定でプレイ可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：Dead by Daylight

ジャンル：ホラー・アクション

配信：Behaviour Interactive

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）

配信日：配信中

価格：

PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円

Nintendo Switch版：4600円

Xbox Series X|S／Xbox One：3056円

PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円

CERO：Z（18才以上対象）

Based on the manga “Shingeki no Kyojin” by Hajime Isayama originally serialized in the monthly BESSATSU SHONEN MAGAZINE published by KODANSHA Ltd.

©Hajime Isayama, KODANSHA/“ATTACK ON TITAN” The Final Season Production Committee.

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