ファンから絶大な人気を誇るカオスなゲームモードがパワーアップして再登場！
TVアニメ「進撃の巨人」とのタッグで『Dead by Daylight』に「2対8モード」が復活！
Behaviour Interactiveは4月22日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）について、過去の実装時にも大好評を得た「2対8モード」を、期間限定で再び実装すると発表。実施期間は、2026年4月29日から5月20日まで。
今回の「2対8モード」は、ゲームプレイに新たなアップデートが加えられたことで、より進化し洗練されたゲームモードとして戻ってくるという。また、ファンから多くの要望のあった「進撃の巨人コレクション」には、新たなコーディネイトが多数追加される。
▼オフィシャルトレーラー
https://youtu.be/zjj5O_GfqjM
■大人気の「進撃の巨人コレクション」へ待望の新作が複数追加！
全10種類のコーディネイトを収録する形で2022年に霧の森にデビューした「進撃の巨人コレクション」は、『Dead by Daylight』の中でもとくに人気の高いコレクションのひとつとなった。コレクションの発表以降、「進撃の巨人」の象徴的なキャラクターやそのテーマを求める声はさらに高まっていた。
この度、その期待に応える形で、本コレクションが「2対8モード」の一部として展開される。今回のコレクションの目玉である「進撃の巨人」レジェンダリーコーディネイトでは、トラッパーを霧の中を彷徨う巨大な破壊の化身へと変貌させる。
また、ジェイク・パーク用の「お掃除リヴァイ」コーディネイト、木村結衣用の「ミカサの黒い兵服」コーディネイト、そしてタリータ・リーラ用の「サシャの兵服」コーディネイトにも注目だ。
さらに、サバイバーのレナート・リーラ、アダム・フランシス、ミカエラ・リード、ハディ・カウルには「女王の舞踏会の装い」コーディネイトが、フェン・ミンには「自由の心」コーディネイトをそれぞれ用意。TVアニメ「進撃の巨人」仕様のロビー背景も復活するため、あわせて期待しよう。
■プレイヤーフィードバックを反映した更なるアップデート
今回の「2対8モード」においても、これまでと同様にプレイヤーフィードバックやゲーム内データに基づき、引き続き本モードのバランスとゲームプレイが調整されている。今回は、キラー2キャラクターに調整が施され、デススリンガーはリロード時やミスショット時のペナルティが軽減され、よりスムーズで安定したゲームプレイが可能になるよう強化されている。
一方、鬼には若干の弱体化が施され、「血の怒り」モード発動中にサバイバーを瀕死状態にした際、より多くの持続時間を失うようになり、その圧倒的な強さを抑制できるよう調整が加えられた。
また、サバイバー側の体験向上を目的に、「檻」の仕組みに関するアップデートが行われた。檻が再配置される際には出血タイマーが一定時間停止するようになり、サバイバー同士が救助の連携を取りやすくなっている。あわせて檻の再配置にかかる時間も短縮され、マッチのスピード感を維持しつつ、より積極的なチームプレイが促されるよう進化。
さらに、新マップとして「浄罪の神殿」と「アイアンワークス・オブ・ミザリー」が追加され、いずれも「2対8モード」のゲームプレイに適応するよう調整が施されている。
■ご褒美も忘れずに！
「進撃の巨人コレクション」の追加とともに実装される「2対8モード」にふさわしく、一連のクエストをクリアすることで、「進撃の巨人」バッジ、バナー、魔よけといったスペシャルな報酬が入手可能。アップデートされて再登場を果たす「2対8モード」は、2026年4月29日から5月20日まで期間限定でプレイ可能だ。
【ゲーム情報】
タイトル：Dead by Daylight
ジャンル：ホラー・アクション
配信：Behaviour Interactive
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）
配信日：配信中
価格：
PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円
Nintendo Switch版：4600円
Xbox Series X|S／Xbox One：3056円
PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円
CERO：Z（18才以上対象）
Based on the manga “Shingeki no Kyojin” by Hajime Isayama originally serialized in the monthly BESSATSU SHONEN MAGAZINE published by KODANSHA Ltd.
©Hajime Isayama, KODANSHA/“ATTACK ON TITAN” The Final Season Production Committee.
© 2015-2026 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります