CES 2026新製品を実機で体験！ ASRockファンミーティング2026が秋葉原で開催

ASRockは、1月17日に「ASRockファンミーティング2026」を秋葉原で開催する。このイベントでは、CES 2026で発表された最新製品の実機展示が行われる予定で、参加者は各カテゴリごとのセッションに参加できる。会場は千代田区外神田のLIFORK 秋葉原 IIで、開場は12:00、閉場は17:30だ。

イベントは三つのセッションに分かれており、13:00からのSession1ではマザーボードやミニPC、ゲーミングモニターが紹介される。14:30からのSession2ではグラフィックスカードと電源ユニットが紹介され、16:00からのSession3ではAIO水冷CPUクーラーが扱われる予定だ。どのセッションでも、技術的革新が体感できる絶好の機会となるだろう。

また、イベント当日にASRock製品を購入した人を対象にした特典抽選会が開催される。対象期間は12月19日からイベント終了までで、購入日や製品名、店舗名が分かるレシート持参が条件だ。イベントでは中古品以外の製品が抽選対象となり、景品がなくなり次第終了する。

ASRockファンミーティングは参加無料で予約不要だが、混雑が予想されるため、セッションや入場制限が行われる場合があるという。参加者は時間に余裕をもって訪れるのが良いだろう。