ASRockファンミーティング2026開催決定！ CES2026新製品を秋葉原で披露

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASRockが主催する「ASRockファンミーティング2026」が、1月17日に東京・秋葉原のLIFORK秋葉原 IIで開催される。CES2026で展示される新製品を国内でいち早く披露するこのイベントには、予約不要で誰でも自由に参加することができるという。事前に専用フォームから参加申し込みを行うと記念品が贈られる特典も用意されている。

　当日は、ASRockが誇る最新テクノロジーを搭載した新製品が来場者に披露される予定だ。

　特に注目すべきは、このイベントで提供される二つの特典だ。まず、専用フォームからの事前申し込みによって、会場で記念品がプレゼントされる。さらに、ASRock全製品（オプション品を除く）の購入者を対象にした抽選会が行われ、特別な景品が当たるチャンスが提供される。ただし、中古品は対象外で、景品がなくなり次第終了となる。

　イベントのさらなる詳細は、2026年1月9日に改めて告知される予定であり、ASRockファンだけでなくテクノロジーに興味がある人なら誰でも楽しめる内容となっている。来場を検討している人は、この機会を逃さず、最先端の製品をぜひ体感してほしい。

