ASRock、ホワイトゲーミングPC向け「White Cable Full Package Kit」国内発売

ASRockは、5月22日より「White Cable Full Package Kit」を日本国内で順次発売する。同製品は、ハイエンドホワイトPCの構築に最適で、17,980円で提供される。

「White Cable Full Package Kit」は、ASRockのTaichi、Phantom Gaming、Steel Legend Platinumシリーズの電源ユニットに対応する高品質なモジュラーケーブルセットだ。この製品には、配線の整理に便利なケーブルコームやケーブルタイが付属し、しなやかなケーブルとコネクタが白で統一されている。特に、12V-2x6コネクタケーブルには過熱保護機能が搭載され、NTCセンサーにも対応しているのが特徴である。

さらに、このケーブルパッケージには、異なる長さとコネクタ数の複数のケーブルが含まれており、24ピン、12+4ピン、PCIe 6+2ピンといった主要な接続をカバーする。特に、ハイエンドユーザーやホワイトテーマのゲーミングPCを構築するユーザーにとって、視覚的にも機能的にも大きな魅力となるだろう。

保証期間は2年間となっており、ASRockの公式ウェブサイトでは詳細な仕様や対応製品についての情報が確認できる。