ASRock新型「B650 Rock WiFi 7」発売　Ryzen 9000対応の最新ATXマザーボード

ASRockは5月27日より、新しい「Rock」シリーズのATXマザーボード「B650 Rock WiFi 7」を国内販売開始する。価格は19,980円で、国内正規代理店を通じて販売される。

「B650 Rock WiFi 7」は、Wi-Fi 7や2.5G LAN、PCIe 5.0スロットなどの最新規格を搭載し、PCの構築に最適なバランスを保っている。さらに、プリインストールI/Oシールドやオートドライバインストーラーも備えており、ユーザーが容易に組み立てを行える設計が魅力だ。この製品は、将来のPCアップグレードにも柔軟に対応する64MB BIOS ROMを搭載している。

対応するCPUソケットはAMD AM5で、Ryzen 9000、8000、7000シリーズに対応できる。また、9+2+1電源フェーズ、VCore+SOC+MISC用Dr.MOSを採用し、高い性能と安定性を実現する。加えて、最大DDR5 DIMM8000+ (OC)までサポートするメモリスロットを備えている。