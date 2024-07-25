ASRock新型「B650 Rock WiFi 7」発売　Ryzen 9000対応の最新ATXマザーボード

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは5月27日より、新しい「Rock」シリーズのATXマザーボード「B650 Rock WiFi 7」を国内販売開始する。価格は19,980円で、国内正規代理店を通じて販売される。

　「B650 Rock WiFi 7」は、Wi-Fi 7や2.5G LAN、PCIe 5.0スロットなどの最新規格を搭載し、PCの構築に最適なバランスを保っている。さらに、プリインストールI/Oシールドやオートドライバインストーラーも備えており、ユーザーが容易に組み立てを行える設計が魅力だ。この製品は、将来のPCアップグレードにも柔軟に対応する64MB BIOS ROMを搭載している。

　対応するCPUソケットはAMD AM5で、Ryzen 9000、8000、7000シリーズに対応できる。また、9+2+1電源フェーズ、VCore+SOC+MISC用Dr.MOSを採用し、高い性能と安定性を実現する。加えて、最大DDR5 DIMM8000+ (OC)までサポートするメモリスロットを備えている。

■関連サイト

ASRock トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月