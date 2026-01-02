美少女に頼らない軽音部へバーチャル入部できる 『ふつうの軽音部』全9巻で3662円！ 最新刊は48%ポイント還元で残りは49%オフ【Kindle漫画セール情報】
2026年01月02日 17時00分更新
『ふつうの軽音部』が全9巻で3662円と、ほぼ半額で買えます！ 「最初に定価分払ってポイント還元受けるのではボクのお小遣いじゃ買えないよー」という中学生もニッコリ。まあ、高校の軽音部の話なので、中学生は買わないのかもしれませんけれども。
美少女とかイケメンとかって概念が存在しないかのように、かっこいい＝演奏がうまいみたいな価値観で構成されてるのが清々しくて良い。もちろん、高校生らしく、付き合っているとか惚れた腫れたもありはするけど、あくまでバンド活動のサブ要素に落とし込まれていて、付き合っていたメンバーが別れたからバンドが解散とか、「ありそー（笑）」と思わせてくれるエピソードがてんこ盛りです。ふつうの軽音部はどこもそんな感じなんでしょうね、きっと。
バンド世代ってサイクルがあるよね
俺はフォークギターで弾き語り世代ですけどね
|ふつうの軽音部 9 (ジャンプコミックスDIGITAL)
ふつうの軽音部
クワハリ (著) , 出内テツオ (著)
全9巻（続巻）
3662円 （定価6480円）＋ポイント還元 409 pt (第9巻のみ48%分)
最新巻・第9巻
732円＋ポイント還元 353 pt (48%)
軽音出身者なら「あるある」と思わせてくれるようなことが描かれているのでしょうが、私のように軽音部がどんなとこだかまったく知らないという人が読んでも、たぶんこんななんだろうなーと思わせてくれるのが本作の魅力。本作で描かれる軽音部は１つですが、その中にいくつもバンドがあり、自分もどこかのバンドに所属しているような気にさせてくれる、体験入部したような気分になれる、そんな漫画です。軽音部って、楽しそうだなー。
Amazonでは、現在「集英社 年末年始集英社マンガ祭２０２５～２０２６」キャンペーンを開催中。期間中にキャンペーンの対象商品を購入した方は、応募期限までに集英社応募用フォーム（必要情報入力用サイト)へアクセスし、購入した商品のAmazon注文番号で、星野リゾート宿泊ギフト券10万円分や複製原画が当たるキャンペーンに応募できます。このキャンペーンが1月4日までの開催ですので、コミックスの半額キャンペーンも1月4日までだと思われます。お年玉もらったら即買って！ 「集英社 年末年始集英社マンガ祭」の詳細はこちらから！
