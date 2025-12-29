このページの本文へ

今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版

1月2日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！

次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は1月9日（金）を予定しております！

2025年12月29日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

1月2日（金）の配信はお休みとなります。次回は1月9日（金）20時～の予定です。お楽しみに！


次回2026年1月9日（金）の予定はこちらです！

▽放送情報

放送日：　2026年1月9日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2026年1月9日配信

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞

カテゴリートップへ

この連載の記事

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■12月29日（月）のスマホ総研定例会はお休みです！

次回のスマホ総研定例会は2026年1月19日（月）を予定しております！

YouTube

■1月1日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは1月8日（木）を予定しております！

YouTube

■1月2日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！

次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は1月9日（金）を予定しております！

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版