今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版 第34回

2025年10月10日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（10/4～10/10ぶん）

2025年10月06日 07時00分更新

文● ASCII

　この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報

放送日：　2025年10月10日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（10/4～10/10ぶん）

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2025年10月6日（月）20時から生放送

シャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359

YouTube

■2025年10月9日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 30～

YouTube

■2025年10月10日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（10/4～10/10ぶん）

