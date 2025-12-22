今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版 第44回
2025年12月26日（金）20時から生放送
『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（12/20～12/26ぶん）
2025年12月22日 07時00分更新
この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。
雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！
▽放送情報
放送日： 2025年12月26日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（12/20～12/26ぶん）
▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu）
ムラリン
【お知らせ】
「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
→ 今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞
