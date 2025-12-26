このページの本文へ

ロッテリアで開催

【本日】「肉バーガー」フェアスタート！肉×肉のボリュームバーガーが登場

2025年12月26日 09時40分更新

文● ASCII

　ロッテリアは本日12月26日より、「肉バーガーフェア」を開催します。年末年始限定企画として、食べ応え抜群の贅沢バーガーを揃えたフェア。

　期間中「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」を販売します。

▲ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー　890円

　牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ2枚重ね、牛カルビ肉を合わせたバーガー。4種類のチーズをブレンドしたチーズソースと、ガーリックの風味を加えたカルビだれ、マヨネーズなどを使用し、ふんわりとした食感のバンズで挟んでいます。

　どこから食べてもジューシーな肉の旨みと濃厚なチーズのコクが口いっぱいに広がる、まさに“肉バーガー”という名にふさわしい一品といいます。

▲トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー　1090円

　さらに、ダブル絶品チーズ牛カルビバーガーをベースに、牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量し、よりボリュームをアップした「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」も登場します。

　販売は全国のロッテリア108店舗で予定されており、2026年1月上旬までの期間限定です。数量に限りがあり、なくなり次第終了です。

※価格は税込み表記です。

