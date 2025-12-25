ケンタに新「550円」ランチ！ 人気バーガーとポテトがセットで180円もお得

ケンタッキーフライドチキンは、「ケンタランチ」の新たなセットメニューとして「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を2026年1月5日から販売を開始する。セット価格はいずれも550円。

手軽に楽しめる550円「バーガーコンビ」ランチが登場

ケンタッキーフライドチキンは、10時から15時のランチタイム限定で「ケンタランチ」を平日・土日含む毎日提供中。

今回、新たな価格帯となるセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の”550（ゴーゴー）コンビ”が新登場。KFC自慢のバーガーに「ポテト(S)」が付いて、それぞれ550円というおトクな価格で、より気軽に楽しめるようになった。



▲チキンフィレバーガーコンビ（チキンフィレバーガー、ポテトS）

ランチ価格550円 (単品積上げ価格730円)

▲「和風チキンカツバーガーコンビ」（和風チキンカツバーガー、ポテトS）

ランチ価格550円 (単品積上げ価格730円)



バーガーの元祖「チキンフィレバーガー」は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた、長く愛される王道の味わい。



一方、“和カツ”の愛称で親しまれる「和風チキンカツバーガー」は、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴。



どちらのバーガーとも相性抜群のKFCの「ポテト」は、やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感が魅力のフライドポテト。その日の気分に合わせて、好きなバーガーとポテトのコンビで楽しむことができる。

ドリンクはついてないので注意

550円という手頃な価格で、バーガーとポテトのセットを楽しめるのうれしい！ 単品の積上げ価格（割引なしで単品をそれぞれ買った場合）は730円なので、いずれも180円オトクだ。



なお、内容としては、現在発売中の「チキンフィレバーガーセット」、「和風チキンカツバーガーセット」（それぞれ690円）から、ドリンクを抜いたセットとなっている。

コンビだけだと550円だが、ドリンクをつけてしまうとセットより高くなってしまうので、要注意。（仮に単品でドリンクSが250円でつくと、770円となりかえってセットより高くなってしまう）

ドリンクが不要な方にはもってこいなコンビ。ドリンクが必要な場合は、もともと販売されているセットを選択して、シーンに応じて使い分けができそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）