シビレと辛味がクセになる！唐辛子マヨ付き「一平ちゃん シビ辛麻辣味」登場

明星食品は「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣（マーラー）味」（254円）を1月12日に全国で発売する。

麻辣味とは中国四川料理の味付けの一つで、花椒のシビれる辛さと、唐辛子のヒリヒリするような辛さが特徴とする国内でもトレンドのテイスト。



今回、一平ちゃんでは、麻辣醤やもろみを加え、花椒の香りを効かせたオイルを合わせたソースに、シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」を合わせた。別添えの唐辛子と花椒のふりかけを加えれば、刺激的な香りが食欲をそそるシビ辛な一平ちゃんの完成するという。



ソース、ふりかけ、特製マヨにこだわり、麻辣の世界が楽しめる一杯に仕上げた。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣（マーラー）味」

流行りの味わい、新しい楽しみ方で

若い世代を中心に絶大な人気を誇る「麻辣湯（マーラータン）」でもおなじみの、麻辣味。新語・流行語大賞にのノミネートされるなど、今話題の「麻辣」味が楽しめるいう新作だ。



冬には体を温めたいという理由から辛いメニューを選ぶ人が増えることを受け、寒さの厳しくなる1月に発売するそう。トレンドの味を試してみたい方や、刺激的な味が好きな方におすすめしたい。

（※文中の価格はすべて税込）