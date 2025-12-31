このページの本文へ

2026年1月3日発売

ドーンと大海老天で景気よく！丸亀製麺の贅沢「年明けうどん」数量限定で

2025年12月31日 12時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

新年にめでたい一杯！

　丸亀製麺は2026年1月3日から1月13日までの期間限定で、数量限定にて「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」（並：990円、大1170円）を販売する。

11日間限定発売
「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」

　年明けにぴったりな、縁起の良い限定うどんが登場。

　「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」は、新春にふさわしく、食べ応えのある大きさの「大海老天」と濃厚な旨みを楽しめる「本ずわい蟹」が同時に楽しめる贅沢な仕立ての一杯。

　麺職人が粉からつくる打ち立てうどんに、店内で手づくりする熱々の玉子あんかけ、そして贅沢な旨みたっぷりの食材と共に楽しむことができる。

贅沢な「大海老天」と「本ずわい蟹」のほぐし身

　紅白の“紅”を彩るのは食べ応え抜群の「大海老天」と「本ずわい蟹」のほぐし身。「大海老天」は、サクッとした食感を出すために揚げる際の衣のつけ方にも工夫をほどこしており、また「本ずわい蟹」は軽く火を入れ水分を飛ばすことで、本ずわい蟹の旨みを濃厚に感じられるように仕立てている。

　紅白の“白”には、国産100%小麦、塩、水のみで打つうどん。釜から直接丼に盛り付ける、熱々の「釜抜き麺」で提供。

　全体をまとめるのは、お店で丁寧に仕込む、熱々の玉子あんかけ。玉子あんかけは店舗で数時間おきにひく白だしをベースとして使用しており、溶き卵を数回に分けて入れることで、ふんわりとした口当たりに仕上げたという。

長寿を願う縁起物 「年明けうどん」

　太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきたうどん。「年明けうどん」とは、純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願うものだという。

　販売は3日から13日までの11日間限定。1年を縁起良くスタートできそうな一杯、家族みんなで食べに行きたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

