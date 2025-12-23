このページの本文へ

三田製麺所で12月25日まで開催

【3日間限定】全部のせ無料！味玉・チャーシュー・メンマ・海苔＝410円がタダになるぞ

2025年12月23日 15時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

嬉しいクリスマスプレゼント！

　三田製麺所は「全部のせトッピング無料」キャンペーンを 12月23日から25日の期間限定で開催する。

12月23日～25日、三田製麺所「全部のせ」が無料に

　つけ麺専門店三田製麺所では、3日間限定でお得なクーポンキャンペーンを開催する。

　12月23日から25日の期間中、麺類を注文した人限定で、公式アプリ・X（旧Twitter）・Instagram・TikTok限定で配信されるクーポン画像を提示すると、通常410円のトッピング「全部のせ」（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）が無料となるというもの。

　券売機店舗では値引き対象トッピングを購入後、スタッフにクーポンもしくは配信画像を見せることで、キャッシュバック対応となる。他のクーポンとの併用は不可。
 

三田（サンタ）さん、ありがとう！

全部載せると豪華〜！

　三田製麺所では毎月3日に「三田の日」と題して、同内容のキャンペーンを実施している。今回はクリスマスにあわせて、三田の日を拡大したかたちだ。


　トッピングの「全部のせ」は通常410円かかるところ、3日間限定で無料に（店舗で異なる可能性有）。410円は大きい！ サンタ（三田）クロースからの嬉しいプレゼントだ〜！


　SNSでのクーポンの提示が必要になるので、事前にSNSのチェックをしておくとスムーズに注文できそう。

　（※文中の価格はすべて税込）

