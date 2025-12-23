【3日間限定】全部のせ無料！味玉・チャーシュー・メンマ・海苔＝410円がタダになるぞ

三田製麺所は「全部のせトッピング無料」キャンペーンを 12月23日から25日の期間限定で開催する。
12月23日～25日、三田製麺所「全部のせ」が無料に
つけ麺専門店三田製麺所では、3日間限定でお得なクーポンキャンペーンを開催する。
12月23日から25日の期間中、麺類を注文した人限定で、公式アプリ・X（旧Twitter）・Instagram・TikTok限定で配信されるクーポン画像を提示すると、通常410円のトッピング「全部のせ」（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）が無料となるというもの。
【クリスマスも #三田の日 🎄】— 【公式】つけ麺専門店 三田製麺所 (@mitaseimen) December 23, 2025
毎月３日に開催中の三田の日が12/23 日（火）24 日（水）25 日（木）開催決定🎅
公式アプリ・公式SNSアカウント限定でお得なクーポン画像を配信♪
SNSの配信画像をご提示で「全部のせ」をお一つ値引きします🎁
お会計時にクーポン画像をご提示下さい✨ pic.twitter.com/s6RJMpvfHB
券売機店舗では値引き対象トッピングを購入後、スタッフにクーポンもしくは配信画像を見せることで、キャッシュバック対応となる。他のクーポンとの併用は不可。
三田（サンタ）さん、ありがとう！
三田製麺所では毎月3日に「三田の日」と題して、同内容のキャンペーンを実施している。今回はクリスマスにあわせて、三田の日を拡大したかたちだ。
トッピングの「全部のせ」は通常410円かかるところ、3日間限定で無料に（店舗で異なる可能性有）。410円は大きい！ サンタ（三田）クロースからの嬉しいプレゼントだ〜！
SNSでのクーポンの提示が必要になるので、事前にSNSのチェックをしておくとスムーズに注文できそう。
（※文中の価格はすべて税込）