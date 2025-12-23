セブンの「金のハンバーグ」「金のボロネーゼ」など15％も安く！ 年末年始限定セール

セブン‐イレブンは12月26日～2026年1月4日の10日間、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズを対象とした15％引きセールを期間限定で実施します。

セブン-イレブンでは、年末年始の贅沢需要に向けて、プライベートブランドの中でも「最上級」に位置づけられる「セブンプレミアム ゴールド」の惣菜や冷凍食品、アイス、食パンのセールを開催。



期間中は対象商品を税抜本体額から15％引きで販売します。



■■12月26日～2026年1月4日■■

■■年末年始セール対象商品（一例）■■

▲セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

通常価格429.84円→365.36円

セブン‐イレブンが展開する「金のハンバーグ」は、牛肉と豚肉を使用した商品です。肉の旨味とデミグラスソースを組み合わせた構成で、全国で販売されています。

「セブンプレミアム ゴールド」シリーズの年間売上ランキングで1位となった人気商品です。

▲セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮

通常価格429.84円→365.36円

「金の豚角煮」は、豚肉をオーブンで焼き上げた後、和風醤油だれで煮込んだ商品です。箸でほぐれるやわらかさが特徴だとしています。こちらはシリーズの年間売上ランキングで2位の商品です。

▲セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ

通常価格494.64円→420.44円

シリーズ売上第3位の「セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ」は、12月16日から生パスタを使用した「セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ」にリニューアルしており、今回のセール対象となります。

もっちりとした生パスタに、ボロネーゼソースとベシャメルソースの二層仕立てを組み合わせた商品です。

▲セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

通常価格496.8円→422.28円

▲セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中

通常価格321.84円→273.56円

▲セブンプレミアム ゴールド 金の銀だらの西京焼

通常価格537.84円→457.16円

販売エリア：東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

▲セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ

通常価格689.04円→585.68円

▲セブンプレミアム ゴールド 金の食パン4枚入

通常価格343.33円→291.92円

ランキング上位商品が割引対象に！

年末年始に向けて、少し特別感のある商品が15％オフになるうれしい企画です。しかも、今回売上ランキング上位の商品がそろって値引き。

生パスタにリニューアルされたばかりの「セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ」も対象となっている点にも注目です。

気になっている商品を、この機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。