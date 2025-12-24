肉×肉で満たされる！「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」などが並ぶ肉フェア

ロッテリアは12月26日より、年末年始限定企画として「肉バーガーフェア」を開催し、「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」を販売します。

年末年始限定「肉バーガーフェア」が開幕

肉バーガーフェアでは、食べ応え抜群の贅沢バーガーが揃います。

▲ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー 890円

牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ2枚重ね、牛カルビ肉を合わせたバーガー。4種類のチーズをブレンドしたチーズソースと、ガーリックの風味を加えたカルビだれ、マヨネーズなどを使用し、ふんわりとした食感のバンズで挟んでいます。



どこから食べてもジューシーな肉の旨みと濃厚なチーズのコクが口いっぱいに広がる、まさに“肉バーガー”という名にふさわしい一品といいます。

▲トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー 1090円

さらに、ダブル絶品チーズ牛カルビバーガーをベースに、牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量し、よりボリュームをアップした「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」も登場します。

販売は全国のロッテリア108店舗で予定されており、2026年1月上旬までの期間限定です。数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

牛カルビ×チーズでボリューム満点！

牛肉100％パティと牛カルビ肉を組み合わせた構成で、肉をしっかり味わいたい人にぴったりのバーガーですね。

よりボリュームが増したトリプルも用意されているもうれしい！ 2026年1月上旬までの期間限定となるので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。