松屋の「焼肉W定食」が200円引きに！“肉の日”限定企画でボリュームメニューがお得に

牛めしの松屋は、12月29日の当日限定で「松屋 肉の日企画」を開催する。

肉の日限定で、松屋フーズ公式アプリ「松弁ネット」「松屋モバイルオーダー」からの注文限定で、定番メニューの“焼肉ダブル”定食が通常価格の200円引きとなる。



対象は「牛焼肉定食」、「カルビ焼肉定食」、「厚切り豚カルビ焼肉定食」、「スタミナ厚切り豚カルビ定食」、「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、「プルコギ定食」のWサイズ（肉が2倍）6商品。 店内飲食、持ち帰りどちらでも利用可能。

【対象商品】

牛焼肉W定食（通常）1380円 → 1180円

カルビ焼肉W定食（通常）1380円 → 1180円

厚切り豚カルビ焼肉W定食（通常）1380円 → 1180円

スタミナ厚切り豚カルビW定食（通常）1380円 → 1180円

牛焼肉ピリ辛炒めW定食（通常）1380円 → 1180円

プルコギW定食（通常）1380円 → 1180円





※持ち帰りの場合、みそ汁は付かない。

※利用店舗にて販売しているメニューに限る。

※品切れの場合、商品の提供が出来ない場合がある。

※券売機・タブレットでは購入できない。

※「松弁デリバリー」は対象外。

焼肉ダブル定食が200円引き！

肉おさめに！

▲写真は「牛焼肉定食」通常サイズ

割引対象は「松弁ネット」、「松屋モバイルオーダー」からの注文のみなのでご注意を！

けっこう大きい200円引き。いい松屋おさめができそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）