12月26日から！

年末年始の「くら寿司」が本気！ ウニに寒ブリ、黒毛和牛がそろう限定フェア開催

2025年12月25日 11時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　くら寿司は12月26日より、ウニやカニ、寒ブリ、黒毛和牛などをそろえた「年末年始」フェアを期間・数量限定で開催します。

　年末年始の食卓を意識した高付加価値のネタをラインアップします。国産ウニやたらばがにをはじめ、脂の乗った寒ブリや黒毛和牛、縁起物として知られるかずのこなど、多彩な商品が登場します。

フェアの目玉は数量限定「国産うに」など！

　年末年始の目玉商品として、三陸産のキタムラサキウニを使用した「国産うに（一貫）」、上質な部分を厳選したという「たらばがに」、脂が乗りがよく、ユズのさっぱりとした風味が口の中に広がるという「ゆず寒ぶり」をそろえます。

▲国産うに（一貫）　400円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲たらばがに　420円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲ゆず寒ぶり　300円
販売期間：12月26日～なくなり次第終了

黒毛和牛の豪華肉寿司や
ブランドうなぎも登場！

　また、4等級以上の国産黒毛和牛を厳選して使した「黒毛和牛にぎり（一貫）」、パリッとした歯ごたえの「かずのこ」、ブランドうなぎを使用した「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」、ねっとりとした食感と強い旨み・甘みを堪能できるという「【増毛産】ぼたん海老（一貫）」も登場します。

▲黒毛和牛にぎり（一貫）　380円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲かずのこ　300円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）　390円
販売期間：12月28日～なくなり次第終了

▲【増毛産】ぼたん海老（一貫）　390円
販売期間：2026年1月1日～なくなり次第終了

　このほか、北海道で養殖された大型サイズのサーモンや、活〆のえび、真鯛、いか、ふぐなどもフェア期間中に登場します。

▲北海道サーモン　300円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲活〆大えび（一貫）　115円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲活〆真鯛湯引き　270円
販売期間：12月26日～2026年1月4日

▲天然生車えび　390円
販売期間：12月28日～なくなり次第終了

▲特選やりいか（一貫）　115円
販売期間：12月28日～なくなり次第終了

▲超熟成 まふぐ（一貫）　150円
販売期間：12月28日～なくなり次第終了

　また、肌寒い時期に合わせたサイドメニューも用意されています。

▲トリュフクリーム茶碗蒸し　430円
販売期間：12月26日～なくなり次第終了

　ヒマラヤ山脈の高地で収穫された黒トリュフを使用したソースを、くら寿司特製の茶碗蒸しに合わせています。

豪華食材を一斉投入！

　年末年始に向けて、「国産うに」「黒毛和牛」など豪華なネタから定番ネタまで幅広い商品がそろい、家族や友人と訪れたくなる内容です。

　くら寿司は年末年始も営業する予定としています。年の瀬や新年の特別なひとときに、ちょっと贅沢な冬のお寿司を味わっては？

※価格は税込み表記です。

