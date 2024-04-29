ASRock「Radeon RX 9070 XT」登場！ RDNA 4搭載で価格は99,800円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASRock、「AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」を国内発売 — RDNA 4アーキテクチャ搭載で99,800円

　ASRockは、10月31日に新型ビデオカード 「AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」 を日本市場に投入すると発表した。

　AMDの最新技術を惜しみなく採用し、高性能とコストパフォーマンスを両立した注目のモデルだ。価格は99,800円で、国内の正規代理店を通じて販売が開始される。

RDNA 4アーキテクチャ採用、最大ブーストクロック2970MHz

　新製品「AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」は、16GBのGDDR6メモリを搭載し、AMDの最新RDNA 4アーキテクチャを採用。

　最大ブーストクロック2970MHzゲームクロック2400MHzというハイスペック仕様で、4Kゲーミングやクリエイティブ用途にも対応する強力なパフォーマンスを発揮する。

冷却性能と静音性を両立するトリプルファン設計

　ASRock独自のトリプルファン冷却システムには、「Striped Axial Fan」を採用。低負荷時にはファンが停止する0dBサイレントクーリングにも対応しており、静音性と冷却効率を高いレベルで両立している。

　さらに、LEDインジケーターはスイッチ操作でオン／オフ切り替えが可能。ユーザーの好みに合わせたカスタマイズ性も魅力だ。

最新規格に対応：PCIe 5.0、DirectX 12 Ultimate、DisplayPort 2.1a搭載

　「Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」は、Microsoft DirectX 12 Ultimateをサポートし、PCI Express 5.0にも対応。

　映像出力はDisplayPort 2.1a ×3基HDMI 2.1b ×1基を備え、マルチディスプレイ環境にも柔軟に対応できる。

　また、電源供給には8ピン×2の補助電源コネクタを必要とし、安定した高出力動作を実現する。

