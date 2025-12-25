任天堂は12月26日より、年末年始にともだちや家族と一緒に盛り上がれるソフトなどを対象とした「ニンテンドーeショップ 新春セール」を開催すると発表した。期間は12月26日0時～1月8日23時59分まで。

主なタイトルとしては、「ピクミン4」、「Nintendo Switch Sports」、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」などが対象に。じっくり遊べる系なら「牧場物語 Let’s！風のグランドバザール」、「ドラゴンクエストI＆II」、「マインクラフト」などもセール対象となっている。

また、リングコン・レッグバンドが同梱された「リングフィット アドベンチャー」も20％オフセールを実施。楽しく遊びながら運動できるので、お休みにピッタリの商品となる。

注意点として、Nintendo Switch 2でプレイするにはNintendo Switchの「Joy-Con」が別途必要になることは覚えておこう（ソフトの起動はSwitch 2でも可能）。

・任天堂公式ブログ

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/0164a6ed-0055-4c0e-8ddc-d9c768396c30

・「リングフィット アドベンチャー」特設ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000004567